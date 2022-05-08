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Falyalı soruşturmasında yeni detaylar! Örgüt şeması ortaya çıktı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uzun namlulu silahlarla öldürülen Halil Falyalı ve şoförüyle ilgili yürütülen soruşturma dosyasının ayrıntılarına ulaşıldı. Soruşturma birimlerinin yüzlerce ifade ve delilleri incelemesi sonucunda 13 kişilik ‘Söylemez Kardeşler Organize Suç Örgütü’nün şeması ortaya çıkarıldı. Örgütün liderliğini ağabey Mehmet Faysal Söylemez yaparken bir altında, cinayeti işleyen iki tetikçiden biri olan Mustafa Söylemez yer aldı. Örgüt hiyerarşisinde Söylemez kardeşlerin altında Cengiz Şener ve tetikçi Ömer Tunç ‘örgüt yöneticisi’ sıfatıyla şemada kendisine yer buldu.

Ekleme: 8.05.2022 - 09:42 Güncelleme: 8.05.2022 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
KKTC'de öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma dosyasının ayrıntılarına ulaşıldı. Mehmet Faysal Söylemez'in liderliğindeki 'Söylemez Kardeşler Organize Suç Örgütü'nün şeması ortaya çıktı.

Yüzlerce ifade ve dijitallerin incelenmesi sonucunda oluşturulan örgüt şemasında, örgüt lideri Mehmet Söylemez'in 1 numaralı şüpheli oldu. Söylemez'in hiyerarşik olarak bir altında, cinayeti işlemek için Türkiye'den Kıbrıs'a giden ve tetiği çektiği belirlenen kardeşi Mustafa Söylemez yer aldı.

Falyalı soruşturmasında yeni detaylar! Örgüt şeması ortaya çıktı!

13 kişilik şemada örgüt yöneticileri Cengiz Şener, Ömer Tunç olurken, Veysel Sare, Musa Çiçek, Abdurrahman Çelik, Ender Yıldız, Yusuf Güneş, Cemil Önal ise örgüt üyesi olarak örgüt şemasında yer aldı.

Falyalı soruşturmasında yeni detaylar! Örgüt şeması ortaya çıktı!

İsmi suç örgütü lideri Sedat Peker'le anılan ve eski Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz'ın akrabası Metin Süs ve Ahmet Naim Memiş ise örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına hareket eden isimler olarak kendilerine şemada yer buldu.

Falyalı soruşturmasında yeni detaylar! Örgüt şeması ortaya çıktı!

5'İ TÜRKİYE'DE 8 ŞÜPHELİ TUTUKLU
Falyalı ve şoförü Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltında bulunan aralarında Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Örgüt şemasında bulunan isimler ve örgütteki görevleri ise şu şekilde soruşturma dosyasında yer aldı. Kıbrıs'ta yürütülen soruşturmada ise 3 şüpheli tutuklu bulunuyor.

Falyalı soruşturmasında yeni detaylar! Örgüt şeması ortaya çıktı!



ÖRGÜT LİDERİ AĞABEY SÖYLEMEZ
Mehmet Faysal Söylemez: 2 cep telefonu hattı kullandı. Örgüt mensupları ile doğrudan telefon irtibatı kurmadı. Ömer Tunç, Veysel Sare, Abdurrahman Çelik, Yusuf Çiçek, Cemil Önal, Cengiz Şener, Musa Çiçek ile çok yakın mesafede ortak bazda sinyal bilgileri bulundu. Bazların yoğunlukla Şişli'deki Söylemezler Hukuk Bürosu'na yakın mesafelerde olması, Falyalı cinayetinin burada planlandığı ifade ediliyor.

Falyalı soruşturmasında yeni detaylar! Örgüt şeması ortaya çıktı!

CİNAYETİ İŞLEDİ SOLUĞU İSTANBUL'DA ALDI
Mustafa Söylemez: Uzun namlulu silah kullanarak bu eylemi gerçekleştiren iki kişiden birisi. Örgütteki rolü ise suç işlemek amacıyla kurulan bu örgütün kurucusu ve yönetici pozisyonu.

Olay günü Söylemez'in kullandığı ZSZ 2.. plakalı araçta araçta parmak izi ile birlikte kullandığı eldivende atış artıklarına rastlandı. Aracın sol ön koltuğunda 1 litrelik bir su şişesi bulundu. Şişedeki 4 adet parmak izinden ikisinin Söylemez'e ait olduğu belirlendi. Cinayetten hemen sonra Türkiye'ye döndü.

TETİKÇİ VE ŞENER ÖRGÜT YÖNETİCİSİ
Mustafa Söylemez'in altındaki iki yöneticiden Cengiz Şener ise cinayette gözcülük yapan Veysel Sare'yi Kıbrıs'a gönderen, sahte sürücü belgesi temin edip, kaçak yollarla Kıbrıs'a gitmesini sağladı. Bir diğer örgüt yöneticisi ise Ömer Tunç ise Falyalı ve şoförünü öldüren diğer iki tetikçiden biriydi.

GÖZCÜ VE ŞOFÖR ÖRGÜT ÜYESİ
Şemada kendisine örgüt üyesi olarak yer bulan isimler arasında, tetikçileri olay yerine götüren şoför Veysel Sare, cinayet esnasında gözcülük yapan Musa Çiçek de yer aldı.

Diğer örgüt üyesi Abdurrahman Çelik ise cinayette gözcülük ve şoförlük yapan Veysel Sare ve Musa Çiçek'in kullandıkları cep telefonları hatlarının çıkarılması için kimliğini kullandırtan isimdi. Bu hatları çıkartan isim ise örgüt üyesi Ender Yıldız oldu.
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