Falyalı soruşturmasında yeni detaylar! Örgüt şeması ortaya çıktı!

KKTC'de öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma dosyasının ayrıntılarına ulaşıldı. Mehmet Faysal Söylemez'in liderliğindeki 'Söylemez Kardeşler Organize Suç Örgütü'nün şeması ortaya çıktı.Yüzlerce ifade ve dijitallerin incelenmesi sonucunda oluşturulan örgüt şemasında, örgüt lideri Mehmet Söylemez'in 1 numaralı şüpheli oldu. Söylemez'in hiyerarşik olarak bir altında, cinayeti işlemek için Türkiye'den Kıbrıs'a giden ve tetiği çektiği belirlenen kardeşi Mustafa Söylemez yer aldı.13 kişilik şemada örgüt yöneticileri Cengiz Şener, Ömer Tunç olurken, Veysel Sare, Musa Çiçek, Abdurrahman Çelik, Ender Yıldız, Yusuf Güneş, Cemil Önal ise örgüt üyesi olarak örgüt şemasında yer aldı.İsmi suç örgütü lideri Sedat Peker'le anılan ve eski Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz'ın akrabası Metin Süs ve Ahmet Naim Memiş ise örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına hareket eden isimler olarak kendilerine şemada yer buldu.5'İ TÜRKİYE'DE 8 ŞÜPHELİ TUTUKLUFalyalı ve şoförü Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltında bulunan aralarında Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Örgüt şemasında bulunan isimler ve örgütteki görevleri ise şu şekilde soruşturma dosyasında yer aldı. Kıbrıs'ta yürütülen soruşturmada ise 3 şüpheli tutuklu bulunuyor.ÖRGÜT LİDERİ AĞABEY SÖYLEMEZMehmet Faysal Söylemez: 2 cep telefonu hattı kullandı. Örgüt mensupları ile doğrudan telefon irtibatı kurmadı. Ömer Tunç, Veysel Sare, Abdurrahman Çelik, Yusuf Çiçek, Cemil Önal, Cengiz Şener, Musa Çiçek ile çok yakın mesafede ortak bazda sinyal bilgileri bulundu. Bazların yoğunlukla Şişli'deki Söylemezler Hukuk Bürosu'na yakın mesafelerde olması, Falyalı cinayetinin burada planlandığı ifade ediliyor.CİNAYETİ İŞLEDİ SOLUĞU İSTANBUL'DA ALDIMustafa Söylemez: Uzun namlulu silah kullanarak bu eylemi gerçekleştiren iki kişiden birisi. Örgütteki rolü ise suç işlemek amacıyla kurulan bu örgütün kurucusu ve yönetici pozisyonu.Olay günü Söylemez'in kullandığı ZSZ 2.. plakalı araçta araçta parmak izi ile birlikte kullandığı eldivende atış artıklarına rastlandı. Aracın sol ön koltuğunda 1 litrelik bir su şişesi bulundu. Şişedeki 4 adet parmak izinden ikisinin Söylemez'e ait olduğu belirlendi. Cinayetten hemen sonra Türkiye'ye döndü.TETİKÇİ VE ŞENER ÖRGÜT YÖNETİCİSİMustafa Söylemez'in altındaki iki yöneticiden Cengiz Şener ise cinayette gözcülük yapan Veysel Sare'yi Kıbrıs'a gönderen, sahte sürücü belgesi temin edip, kaçak yollarla Kıbrıs'a gitmesini sağladı. Bir diğer örgüt yöneticisi ise Ömer Tunç ise Falyalı ve şoförünü öldüren diğer iki tetikçiden biriydi.GÖZCÜ VE ŞOFÖR ÖRGÜT ÜYESİŞemada kendisine örgüt üyesi olarak yer bulan isimler arasında, tetikçileri olay yerine götüren şoför Veysel Sare, cinayet esnasında gözcülük yapan Musa Çiçek de yer aldı.Diğer örgüt üyesi Abdurrahman Çelik ise cinayette gözcülük ve şoförlük yapan Veysel Sare ve Musa Çiçek'in kullandıkları cep telefonları hatlarının çıkarılması için kimliğini kullandırtan isimdi. Bu hatları çıkartan isim ise örgüt üyesi Ender Yıldız oldu.