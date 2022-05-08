  • USD: 14,90 - 14,92
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ette ithalat lobisi devrede küçük besiciyi kıskaca aldılar!

Son haftalarda devreye giren ithalat lobisi besicileri, “Fiyat artacak, hayvanınızı kesmeyin” diyerek manipüle ediyor. Fiyat artışını tetikleyen bu duruma karşı sektör temsilcileri ise besicileri uyardı: “Hayvanınızı bekletmeyin, oyuna gelmeyin!”

Ette ithalat lobisi devrede küçük besiciyi kıskaca aldılar!
Ekleme: 8.05.2022 - 09:16 Güncelleme: 8.05.2022 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Ette ithalat lobisi devrede küçük besiciyi kıskaca aldılar!
Son iki haftadır et fiyatlarında yüzde 10'un üzerinde yaşanan ani fiyat artışları gözleri bu sektöre çevirdi. Kilogram fiyatı 90 TL olan karkas et, son iki haftada 100 TL'nin üzerine çıktı. Bu durum karşısında önceki gün Et ve Süt Kurumu da piyasayı takip ettiğini ve gerekirse müdahale alımı yapacağını açıkladı. SABAH aniden tırmanışa geçen fiyat hareketinin peşine düştü. Fiyat artışının altından yine ithalat lobisi çıktı.

MANİPÜLASYON YAPILIYOR
Hatırlanacağı üzerine karkas etin kilogram fiyatları mart ayında artan maliyetler karşısında 60 TL'den 90 TL'ye kadar yükselmişti. Bu durum besicinin de yüzünü güldürmüştü. Et fiyatları artınca ithalat lobisinin de devreye girdiğini belirten sektör temsilcileri, üreticileri zor duruma düşürmek için çeşitli oyunların başladığını vurguladı.

Öyle ki sosyal medya ve WhatsApp üzerinden, 'Hayvanınızı kesmeyin, fiyat daha da artacak' şeklinde besicilerin manipüle edildiğini anlattı. Sektör temsilcileri, üreticilere 'Şu anki alım fiyatlarıyla kâr ediyorsunuz. Eğer kesimi gelen hayvanınızı fiyat artacak diye kesmezseniz devlet ihtiyacı karşılamak için ithalat silahını çıkarır.

Kısa vadede yüksek kâr edeceğim derken uzun vadede yine zararlı olursunuz. İthalat lobisinin oyununa gelmeyin. Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan olmayın' şeklinde çağrıda bulundu.

SUNİ FİYAT ARTIŞI YAŞANDI
Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan da, fiyat artışının suni olduğunu belirterek, 'Bunun kalıcı olup olmayacağını önümüzdeki haftalarda anlayacağız' dedi.

Fiyat artışının iki nedenden kaynaklanmış olabileceğini aktaran Yücesan, şöyle devam etti: 'Ramazan'ın ilk haftası ette yoğun bir talep oldu ancak sonrasında düştü. Restoranlar ve otellerden beklenen talep oluşmadı. Dolayısıyla fiyat stabil gitti. Ancak bayramla birlikte bir anda talep ikiye katlandı.

O nedenle suni bir fiyat artışı yaşandı. Bir diğer sebep de süt fiyatları. Ulusal Süt Konseyi geçen hafta çiğ süt alım fiyatını 5.70 TL'den 7.50 TL'ye yükseltti. Bazı süt hayvanları yaş veya sakatlık gerekçesiyle kesime gidiyordu. Fiyatlar artınca bu da durdu. Arz azaldı, fiyatlar arttı.'

OYUNA GELMEYİN!
Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, Türkiye'de karkas ete yapılan son zamlarla birlikte üreticinin yüzünün güldüğünü belirterek, 'Ancak ne zaman üretici için bir hamle yapılsa ardından ithalat lobisi devreye giriyor.

Özellikle küçük besiciyi manipüle etmek için türlü oyuna başvuruyorlar' dedi. Şimdiki oyunun sosyal medya ve WhatsApp üzerinden yürütüldüğünü anlatan Tunç, şöyle devam etti: 'Besicilere sürekli 'hayvanınızı kesmeyin fiyat artacak' şeklinde mesajlar atılıyor. Küçük besici de bu oyunlara kanıyor. Çünkü kilogram fiyatında 10 TL'lik artış, 300 kilogramlık bir hayvanda 3 bin TL eder.

Şu anda büyükbaş bir hayvanın bir aylık ortalama yem maliyeti 1.000-1.200 TL arasında. Kesimlik hayvanı bir hafta bekletip, 3 bin TL kâr edersem yemde zararım olmaz diye düşünüyorlar. O nedenle yem maliyetini de dert etmiyor. Ancak burada küçük kâr edeceğim derken daha büyük bir zararla karşı karşıya kalıyorlar. Bu manipülasyonun ithalat lobisi tarafından yapıldığını biliyoruz. Üreticimiz oyuna gelmesin.'
CHP'li Tanju Özcan'a tepkiler dinmiyor! 'Sizin ölülere de mi saygınız yok'
Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı! Başkan Erdoğan da katılacak!
Beyaz eşyada fahiş fiyata ‘dur’ denildi!
Ette ithalat lobisi devrede küçük besiciyi kıskaca aldılar!
Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a eleştiri: Çözebildikleri bir sorun yok.
Jahrein olarak tanınan Ahmet Sonuç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki! Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim.
Van Valiliğinden Sinan Oğan'ın provokatif 'göçmen' paylaşımına yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Teğmen Talha Bahadır’ın babasıyla telefonda görüştü
Ukrayna: Azovstal'daki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi
Terör örgütü YPG/PKK'ya Suriye'de ağır darbe: Etkisiz hale getirildiler...
Dünyada 5 tane var! Rize-Artvin Havalimanı için geri sayım! İlk inişi Başkan Erdoğan ile Aliyev yapacak...
Ukrayna açıkladı: Bir Rus gemisini daha vurduk!
Türkiye'nin hangi ilinde kaç Suriyeli var: İşte rakamlar
Geçmişin izleri silinmiyor! Deniz Gezmiş'e 'Çete' diyen Mansur Yavaş'a bir salvo da Enver Aysever'den!
Ümit Özdağ'ın yalana inandırma stratejisi! 'Ayda petrol var' oyunu...
Rusya’dan ‘Zafer Günü’ provası! Kıyamet Uçağı havalandı
Böyle R görülmedi! 'Vız gelir tırıs gider' diyerek aslan gibi kükreyen İmamoğlu kedi gibi özür diledi!
TÜGVA'ya bombalı saldırıdan yeni görüntü: Terörist dikkat çekmemek için bakın neler yapmış!
CHP'de İmamoğlu operasyonu! Gençlik Kolları Yöneticisi, İmamoğlu'nun 'Nagehan Alçı' fotoğrafını eleştirdiği için partiden şutlandı
3600 ek gösterge için geri sayım: Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan flaş ek gösterge açıklaması
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor: Bakan Karaismailoğlu tarih vererek duyurdu

İstanbul'a yeni metro hattı geliyor: Bakan Karaismailoğlu tarih vererek duyurdu

Aralarında Türkiye de var: Dünya devleri dijital paraya geçiyor!

Aralarında Türkiye de var: Dünya devleri dijital paraya geçiyor!

İstanbullular dikkat! Şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Erdem Çağlar fotoğraf çektirirken düştüğü İstanbul Boğazı’nda kayboldu! Acılı anneden yürek yakan feryat!

Erdem Çağlar fotoğraf çektirirken düştüğü İstanbul Boğazı’nda kayboldu! Acılı anneden yürek yakan feryat!

7 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

7 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Ayçiçek yağı fiyatları resmen düştü!

Ayçiçek yağı fiyatları resmen düştü!