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Eltilerin kıskançlık kavgası kanlı bitti! 'Güzelim diye ağzımdan vurdu'

İstanbul Sarıyer'de iki elti arasındaki kıskançlık kavgası kanlı bitti. Ece Erdoğan, 'kıskançlık' tartışması yaşadığı eltisi Sevtap Gülünbülbülü tarafından ağzından silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ece Erdoğan'ın yanağına saplanan kurşun ameliyatla alındı. Erdoğan'ın Ondan daha güzel olduğum ve güzel giyindiğim için beni kıskandı öldürmek istedi beni darp etti dediği öne sürüldü. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Sevtap Gülünbülbülü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekleme: 8.05.2022 - 10:06 Güncelleme: 8.05.2022 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Eltilerin kıskançlık kavgası kanlı bitti! 'Güzelim diye ağzımdan vurdu'
Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi Camiişerif Sokak'ta önceki gece saat 01:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sevtap Gülünbülbülü ile eşinin kardeşinin nişanlısı Ece Erdoğan arasında kıskançlık yüzünden zaman zaman tartışma yaşanıyordu.

Eltilerin kıskançlık kavgası kanlı bitti! 'Güzelim diye ağzımdan vurdu'

İki elti arasındaki bu tartışmalardan biri olay günü sokakta yaşandı. İddiaya göre, kavga sırasında Sevtap Gülünbülbülü önce eltisini darp etti ardından belinden silah çıkardı, elti Ece Erdoğan silahı almak istediğinde eltisi ateş açtı.

Eltilerin kıskançlık kavgası kanlı bitti! 'Güzelim diye ağzımdan vurdu'

Kurşun Ece Erdoğan'ın yanağına isabet etti. Ece Erdoğan kanlar içinde yere yığılırken, Sevtap Gülünbülbülü Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Eltilerin kıskançlık kavgası kanlı bitti! 'Güzelim diye ağzımdan vurdu'

'DAHA GÜZELİM DİYE KISKANDI'

Hastaneye kaldırılan Erdoğan'ın sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Yanağına saplanan kurşun ameliyat ile alındı. Ameliyattan sonra yaşananları anlatan Ece Erdoğan; ' Bunların hepsi ben ondan daha güzelim diye oldu.

Eltilerin kıskançlık kavgası kanlı bitti! 'Güzelim diye ağzımdan vurdu'

Hem beni kıskanıyor, hem de öldürmek istedi. Bana küfür ve hakaret ederek silah çekti. Silahı almak istediğimde ateş açtı. Kurşun yanağıma saplandı. Beni kıskandığı için sürekli bana saldırıyordu.' dedi.

Eltilerin kıskançlık kavgası kanlı bitti! 'Güzelim diye ağzımdan vurdu'

VURAN ELTİ TUTUKLANDI

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Kağıthane'de bir arkadaşının evinde saklanırken gözaltına alınan şüpheli elti Sevtap Gülünbülbülü emniyette verdiği ifadesinde; 'Benis hep kıskanıyordu tartıştık' dediği öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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