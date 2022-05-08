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Dünya Sağlık Örgütü'nden Rusya'ya savaşı sonlandırma çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin, "Rusya'yı, bu savaşı durdurmaya çağırmayı sürdüreceğiz." dedi.

Ekleme: 8.05.2022 - 20:54 Güncelleme: 8.05.2022 - 20:57 / Editör: Ozge Selin
Dünya Sağlık Örgütü'nden Rusya'ya savaşı sonlandırma çağrısı
Ukrayna ziyareti kapsamında başkent Kiev'de Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko ile ortak basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, ülkedeki gözlemlerini ve sağlık sisteminin uğradığı zararları ele aldı.

Ghebreyesus, savaşın içinde büyüdüğünü belirterek, "Savaşın yıkıcı etkilerini birebir biliyorum. Bu yüzden Rusya'nın, Ukrayna'yı işgaline çok üzüldüm." diye konuştu.

Ukrayna halkının, saldırılar karşısında direnişini takdir ettiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Kayıp yaşayan halk hala vazgeçmiş değil. Her şeye rağmen devam ediyor, savaşın tahrip ettiği sağlık binalarını onarıyorlar. Bu insanlar, sağlık hizmetlerine ve insan hayatını korumaya öncelik veriyor." ifadesini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da sağlık merkezlerine 200 saldırı yapıldığı bilgisini aktararak, "Bu saldırılar durmalı, sağlık hizmetleri hedef olmaktan çıkmalıdır. Ukrayna'daki ekibimiz, savaş öncesinden bile daha güçlü bir sağlık sistemi inşa etmek için yoğun çalışıyor. Bu çalışmalar devam edecek." açıklamasında bulundu.

Savaşın olumsuz etkilerini hafifletmek için DSÖ'nün tıbbi yardımlarını da sürdüreceğinin altını çizen Ghebreyesus, "Ukrayna'nın en çok ihtiyaç duyduğu ve DSÖ'nün maalesef yollayamayacağı tek ilaç barıştır. Bu yüzden Rusya'yı, bu savaşı durdurmaya çağırmayı sürdüreceğiz." görüşünü paylaştı.
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