  • USD: 14,90 - 14,92
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Tanju Özcan'a tepkiler dinmiyor! 'Sizin ölülere de mi saygınız yok'

Bolu Belediyesi, Çakmaklar Mezarlığı’nın ortasından araç yolu geçirmeye kalktı. Mahalle halkı “Burada yakınlarımız yatıyor” diyerek iş makinesinin önüne geçip kazıyı durdurmak istedi.

Ekleme: 8.05.2022 - 09:37 Güncelleme: 8.05.2022 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Tepkilere kulaklarını tıkayan Başkan Özcan "Bu yolu yapmazsam adam değilim, kazıyı başlatın" emri verdi. İş makinesi mezarlığa daldı, insan kemikleri çıkınca kazı durduruldu.

Bolu Belediyesi, Beşkavaklar Mahallesi'nde bulunan Çakmaklar Mezarlığı'nın orta kısmından araç yolu yapılması için harekete geçti. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, önceki gün çalışmalara başlamak için bölgeye gitti.

CHP'li Tanju Özcan'a tepkiler dinmiyor! 'Sizin ölülere de mi saygınız yok'

Çakmaklar Mahallesi halkı mezarlıkta eski yıllara ait mezarlar olduğunu ve ölülere saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle çalışmalara engel olmak istedi. Bölgede çevik kuvvet ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Bir vatandaş, hareket etmek üzere olan iş makinesinin tekerinin altına yatarak ilerlemesini engel oldu.

Mahalle Muhtarı İsmail Candan, "Mezarlığın içinden 10 metre yol yapmak ne demektir? Böyle bir şey olabilir mi? Bizim burada yatan mezarlarımız var. Bolu'da bütün işler bitti de bu mu kaldı? Burada bir tane yetkili yok. Zabıtayı gönderiyorlar, vatandaşla karşı karşıya getiriyorlar" diye konuştu.

CHP'li Tanju Özcan'a tepkiler dinmiyor! 'Sizin ölülere de mi saygınız yok'

Ortamın gerginleşmesi üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan muhtar Candan'ı telefonla aradı. Candan "Tanju Bey sizi herkes dinliyor şu anda. Bu yol neden yapılıyor?" diye sordu.

'O YOLU AÇMAZSAM ADAM DEĞİLİM'
Yol yapılma kararının eski yönetime ait olduğunu söyleyen Özcan ise, "Ben de o yolu açmazsam adam değilim" yanıtını verdi.

Ekipler tüm tepkilere Özcan'ın talimatı üzerine güzergahta bulunan 2 ağacı sökerek yol açma çalışmalarına başladı. Ancak çalışmalar sırasında insan kemikleri çıktı. Bunun üzerine çalışmalara ara verildi.

CHP'li Tanju Özcan'a tepkiler dinmiyor! 'Sizin ölülere de mi saygınız yok'

MEZARLIKLARI TAHRİP EDEMEZSİNİZ
Olay yerine gelen AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın "Allah aşkına böyle bir usul var mı? Herhangi bir yerden geçin ama mezarlık burası. Etmeyin ya. Mezarlıklar ve şehitlikler, mezarlar bozulamaz.

Tahrip edilemez, kirletilemez. Bunun için bakanlıktan da izin gerekiyor. İmar düzenlemesi olması yeterli değil" dedi. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ile Aydın arasında tartışma çıktı.
CHP'li Tanju Özcan'a tepkiler dinmiyor! 'Sizin ölülere de mi saygınız yok'
Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı! Başkan Erdoğan da katılacak!
Beyaz eşyada fahiş fiyata ‘dur’ denildi!
Ette ithalat lobisi devrede küçük besiciyi kıskaca aldılar!
Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a eleştiri: Çözebildikleri bir sorun yok.
Jahrein olarak tanınan Ahmet Sonuç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki! Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim.
Van Valiliğinden Sinan Oğan'ın provokatif 'göçmen' paylaşımına yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Teğmen Talha Bahadır’ın babasıyla telefonda görüştü
Ukrayna: Azovstal'daki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi
Terör örgütü YPG/PKK'ya Suriye'de ağır darbe: Etkisiz hale getirildiler...
Dünyada 5 tane var! Rize-Artvin Havalimanı için geri sayım! İlk inişi Başkan Erdoğan ile Aliyev yapacak...
Ukrayna açıkladı: Bir Rus gemisini daha vurduk!
Türkiye'nin hangi ilinde kaç Suriyeli var: İşte rakamlar
Geçmişin izleri silinmiyor! Deniz Gezmiş'e 'Çete' diyen Mansur Yavaş'a bir salvo da Enver Aysever'den!
Ümit Özdağ'ın yalana inandırma stratejisi! 'Ayda petrol var' oyunu...
Rusya’dan ‘Zafer Günü’ provası! Kıyamet Uçağı havalandı
Böyle R görülmedi! 'Vız gelir tırıs gider' diyerek aslan gibi kükreyen İmamoğlu kedi gibi özür diledi!
TÜGVA'ya bombalı saldırıdan yeni görüntü: Terörist dikkat çekmemek için bakın neler yapmış!
CHP'de İmamoğlu operasyonu! Gençlik Kolları Yöneticisi, İmamoğlu'nun 'Nagehan Alçı' fotoğrafını eleştirdiği için partiden şutlandı
3600 ek gösterge için geri sayım: Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan flaş ek gösterge açıklaması
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor: Bakan Karaismailoğlu tarih vererek duyurdu

İstanbul'a yeni metro hattı geliyor: Bakan Karaismailoğlu tarih vererek duyurdu

Aralarında Türkiye de var: Dünya devleri dijital paraya geçiyor!

Aralarında Türkiye de var: Dünya devleri dijital paraya geçiyor!

İstanbullular dikkat! Şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Erdem Çağlar fotoğraf çektirirken düştüğü İstanbul Boğazı’nda kayboldu! Acılı anneden yürek yakan feryat!

Erdem Çağlar fotoğraf çektirirken düştüğü İstanbul Boğazı’nda kayboldu! Acılı anneden yürek yakan feryat!

7 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

7 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Ayçiçek yağı fiyatları resmen düştü!

Ayçiçek yağı fiyatları resmen düştü!