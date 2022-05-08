  • USD: 14,90 - 14,92
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beyaz eşyada fahiş fiyata ‘dur’ denildi!

Yaklaşan düğün sezonu öncesinde Türkiye'nin önde gelen bir beyaz eşya üreticisinin, e-ticaret sektöründe hakim konumda olan yalnızca beş e-ticaret firması ile çalışacağını satış noktalarına duyurması düğün sezonu öncesi hem vatandaşta hem de diğer e-ticaret platformlarında şok etkisi yarattı.

Beyaz eşyada fahiş fiyata ‘dur’ denildi!
Ekleme: 8.05.2022 - 09:11 Güncelleme: 8.05.2022 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Beyaz eşyada fahiş fiyata ‘dur’ denildi!
Rekabet Kurumu, piyasaları speküle ettiği ortaya çıkan 5 zincir marketin sanaldaki benzeri olmaya doğru giden yapıya "dur" dedi.

REKABET ORTADAN KALKAR
Üretici firmanın e-ticaret satış noktalarına gönderdiği yazıda, "Pazar yerleri ile ilgili objektif ve şeffaf kriterler belirlenmiştir. Kalite temelli objektif kriterler 3 ayda bir tekrar değerlendirilecektir" ifadelerine yer verilirken, böylesi bir kararın beyaz eşyada en yoğun alışveriş dönemine denk gelmesi ve enflasyonla mücadele döneminde rekabeti ortadan kaldıracağı gerekçeleriyle kabul edilemez olduğu belirtildi.

100'e yakın e-ticaret platformundan çıkışı öngören karar neticesinde fiyatların hemen her üründe yüzde 50'lere varan artışlar yaşanabileceği tespit edildi.

REKABET KURUMU BSH KARARINI HATIRLATTI
Vatandaş lehine ticaretteki rekabet sorunlarını ortadan kaldırmakla yükümlü olan Rekabet Kurumu da beyaz eşyadaki soruna el attı. Rekabet Kurumu, beyaz eşya üreticilerini uyararak e-ticaret platformlarından köklü bir çıkışın fiyatları hızla yukarı yönlü tırmandıracağı, bu nedenle platformlardan çıkış için ortaya konulan objektif kriterlerin keyfiyet içeremeyeceği vurgulandı.

Kurum uyarısında, BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin daha önce kendisine yaptığı talebi reddettiğini hatırlattı.
CHP'li Tanju Özcan'a tepkiler dinmiyor! 'Sizin ölülere de mi saygınız yok'
Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı! Başkan Erdoğan da katılacak!
Beyaz eşyada fahiş fiyata ‘dur’ denildi!
Ette ithalat lobisi devrede küçük besiciyi kıskaca aldılar!
Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a eleştiri: Çözebildikleri bir sorun yok.
Jahrein olarak tanınan Ahmet Sonuç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki! Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim.
Van Valiliğinden Sinan Oğan'ın provokatif 'göçmen' paylaşımına yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Teğmen Talha Bahadır’ın babasıyla telefonda görüştü
Ukrayna: Azovstal'daki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi
Terör örgütü YPG/PKK'ya Suriye'de ağır darbe: Etkisiz hale getirildiler...
Dünyada 5 tane var! Rize-Artvin Havalimanı için geri sayım! İlk inişi Başkan Erdoğan ile Aliyev yapacak...
Ukrayna açıkladı: Bir Rus gemisini daha vurduk!
Türkiye'nin hangi ilinde kaç Suriyeli var: İşte rakamlar
Geçmişin izleri silinmiyor! Deniz Gezmiş'e 'Çete' diyen Mansur Yavaş'a bir salvo da Enver Aysever'den!
Ümit Özdağ'ın yalana inandırma stratejisi! 'Ayda petrol var' oyunu...
Rusya’dan ‘Zafer Günü’ provası! Kıyamet Uçağı havalandı
Böyle R görülmedi! 'Vız gelir tırıs gider' diyerek aslan gibi kükreyen İmamoğlu kedi gibi özür diledi!
TÜGVA'ya bombalı saldırıdan yeni görüntü: Terörist dikkat çekmemek için bakın neler yapmış!
CHP'de İmamoğlu operasyonu! Gençlik Kolları Yöneticisi, İmamoğlu'nun 'Nagehan Alçı' fotoğrafını eleştirdiği için partiden şutlandı
3600 ek gösterge için geri sayım: Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan flaş ek gösterge açıklaması
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor: Bakan Karaismailoğlu tarih vererek duyurdu

İstanbul'a yeni metro hattı geliyor: Bakan Karaismailoğlu tarih vererek duyurdu

Aralarında Türkiye de var: Dünya devleri dijital paraya geçiyor!

Aralarında Türkiye de var: Dünya devleri dijital paraya geçiyor!

İstanbullular dikkat! Şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Erdem Çağlar fotoğraf çektirirken düştüğü İstanbul Boğazı’nda kayboldu! Acılı anneden yürek yakan feryat!

Erdem Çağlar fotoğraf çektirirken düştüğü İstanbul Boğazı’nda kayboldu! Acılı anneden yürek yakan feryat!

7 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

7 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Ayçiçek yağı fiyatları resmen düştü!

Ayçiçek yağı fiyatları resmen düştü!