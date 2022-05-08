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Batı Yunanistan’ı uyardı: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile iş birliği yapmaktan başka çaren yok

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Rus petrol ve gazına alternatif arayan Batı, Yunanistan'ı Doğu Akdeniz konusunda uyardı. Yunan basını Batı'nın Atina'ya "Türkiye ile ortaklık kur" çağrısında bulunduğunu yazdı.

Batı Yunanistan’ı uyardı: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile iş birliği yapmaktan başka çaren yok
Ekleme: 8.05.2022 - 17:16 Güncelleme: 8.05.2022 - 17:21 / Editör: Ozge Selin
Batı Yunanistan’ı uyardı: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile iş birliği yapmaktan başka çaren yok
Avrupa ülkeleri, Ukrayna savaşı nedeniyle Rus gazına olan bağımlılıklarını sorguluyor.

Moskova yönetimine karşı altıncı yaptırım paketini devreye almanın yollarını arayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'ya petrol ambargosu teklifinde bulundu.

AVRUPA'DAN YUNANİSTAN'A TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ ÖNERİSİ
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuya ilişkin açıklamasında, 'Rus petrolüne olan bağımlılığımızı ele alıyoruz. Açık olmak gerekirse bu kolay olmayacak. Bazı üye ülkeler Rus petrolüne bağımlı.' demişti. Yunanistan basınından in.gr adlı internet haber sitesinin aktardığına göre, Atina yönetimi, Türkiye ile enerji alanında iş birliği yapması ve Avrupa'ya enerji transferi konularında Batı'dan telkinler alıyor.

Batı Yunanistan’ı uyardı: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile iş birliği yapmaktan başka çaren yok

'EGE VE DOĞU AKDENİZ'DEN ENERJİ KAYNAKLARININ ÇIKARILMASI...'
'Yunanistan-Türkiye: İş birliği şartları' başlıklı haberde, Doğu Akdeniz ve Ege hatırlatması yapılarak, bu bölgelerden enerji kaynaklarının çıkarılması konusunda Yunanistan'ın Türkiye ile ortaklık kurması gerektiği kaydedildi.

Haberde, 'Diplomatik değerlendirmelere göre, Yunanistan, Batı'dan Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinden enerji kaynaklarının çıkarılması ve Avrupa'ya aktarılmasında Türkiye ile iş birliği yapması yönünde çağrılar alıyor.' denildi.

'BATI, ENERJİ KAYNAKLARININ ÇEŞİTLENDİRİLMESİYLE YAKINDAN İLGİLENİYOR'
Aynı haberde, Batı'nın Rus gazına alternatif kaynaklar aradığı da hatırlatıldı. AB, Rusya'nın ham petrol tedarikini 6 ay içinde, rafine ürün tedarikini ise yıl sonuna kadar kademeli olarak kaldırmayı planlıyor.

Bu duruma işaret edilerek, 'Batı, Rus gazının değiştirilmesi ve Batı toplumlarının yüksek yaşam standardını koruyan enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesiyle yakından ilgileniyor.' ifadesi kullanıldı.

AB'DE GÖRÜŞ BİRLİĞİ YOK
Rus gaz ve petrolüne önemli oranda bağımlılık nedeniyle AB enerji bakanları arasında ambargolara dair görüş birliği sağlanabilmiş değil.

Özellikle Almanya, Macaristan ve Slovakya gibi ülkeler, Rusya'ya enerji yaptırımlarına temkinli yaklaşıyor.

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