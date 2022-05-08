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Başkan Erdoğan sınırdaki Mehmetçik'e seslendi: Tarih boyunca unutmayacağız!

Başkan Erdoğan, Hudut Kartalları'na bir telefon konuşması gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar aracılığı ile yaptığı konuşmada, "Ordumuz şu ana kadar hudut boylarına en ufak bir yanlışa bile izin vermedi. Bu gayretiniz tarih boyunca unutulmayacak" sözlerine yer verdi.

Başkan Erdoğan sınırdaki Mehmetçik'e seslendi: Tarih boyunca unutmayacağız!
Ekleme: 8.05.2022 - 16:28 Güncelleme: 8.05.2022 - 16:29 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan sınırdaki Mehmetçik'e seslendi: Tarih boyunca unutmayacağız!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda seslendiği hudut kartallarına, "Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi. Ordumuzun siz değerli mensuplarını şahsım, milletim adına alkışlıyorum. Bu gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır." dedi.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattındaki inceleme ve denetlemeleri sürüyor. Sınırın sıfır noktasında hudut güvenliğine yönelik alınan tedbirleri yerinde inceleyen Akar, beraberindeki komutanlarla Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'na da gitti.

Başkan Erdoğan sınırdaki Mehmetçik'e seslendi: Tarih boyunca unutmayacağız!

DENETLEMELERİN ÖNEMİNE İŞARET ETTİ

Buradaki incelemelerinin ardından Mehmetçik ile öğle yemeğinde bir araya gelen Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Telefondan hudut kartallarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'ın hudut hattındaki denetlemelerinin önemine işaret etti.

"TARİH BOYUNCA UNUTULMAYACAK"

Mehmetçiğe görevinde başarı dileyen Erdoğan, "Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi. Ordumuzun siz değerli mensuplarını şahsım, milletim adına alkışlıyorum. Bu gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin geçmiş bayramını da kutladı.
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Başkan Erdoğan sınırdaki Mehmetçik'e seslendi: Tarih boyunca unutmayacağız!
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