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Bakan Akar ve kuvvet komutanları sınırda!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Bakan Akar ve kuvvet komutanları sınırda!
Ekleme: 8.05.2022 - 14:20 Güncelleme: 8.05.2022 - 14:41 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar ve kuvvet komutanları sınırda!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile hudut güvenliğine yönelik inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi.

Bakan Akar ve kuvvet komutanları sınırda!

Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, buradan sınırın sıfır noktasına hareket etti.

Bakan Akar ve kuvvet komutanları sınırda!

Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'na gelen Akar, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu'dan hudut tekmili aldı.

Bakan Akar ve kuvvet komutanları sınırda!

Hudut Karakol Komutanı'na Türk bayrağını öperek emanet eden Akar daha sonra alınan tedbirlere ilişkin brifing aldı, gözetleme kulesine çıkarak hududu inceledi.

Akar ve beraberindeki komutanların hudut hattındaki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.
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