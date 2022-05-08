Araştırmacılar, uzaylıları bulmak için evrene mesaj gönderecek

Uzayın derinliklerinde uzaylı arayışlarını sürdüren araştırmacılar, ilginç bir yönteme başvurmaya hazırlanıyor.Araştırmacılar, evrende farklı türdeki olası varlıklardan haberdar olabilmek için, çıplak insan çizimleri de dahil olmak üzere kodlanmış bir mesajı uzaya iletmek istiyor.Uzaya mesaj gönderilecek'Galaksideki Bir İşaret' anlamına gelen ve kısaltması BITG olan proje, NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) da dahil olmak üzere bir dizi kurumdaki 11 bilim insanı tarafından sunuldu.Teklifle birlikte, 'Samanyolu galaksisindeki dünya dışı varlıklara iletilmek üzere geliştirilmiş' ikili kodlu bir mesaj çağrısında bulunuluyor. Girişim, insan formu da dahil olmak üzere bilimsel kavramları içerecek.Çin'deki teleskobu önerdilerProje, uzaya gönderilen önceki mesajların üzerine inşa edilecek. 1974'te Arecibo mesajı, radyo dalgaları aracılığıyla, Arecibo radyo teleskobunun yenilenmesini kutlamak üzere küresel yıldız kümesi M13'e gönderilmişti.CNN International'ın haberine göre; araştırmacıların raporu, dünyanın en büyük radyo teleskobu olan ve Çin'de bulunan FAST Teleskobu'nun mesajın gönderilmesi konusunda kullanılmasını öneriyor.Mesajda insan çifti de varSöz konusu mesaj, zaman ve konum damgası, DNA çift sarmal yapısının ve bir hidrojen atomunun görsel temsillerini, cebir ve diğer matematiksel işlemlerin görsel açıklamalarını, Güneş sisteminin çizimini, Dünya haritasını, erkek ve kadın olmak üzere iki insan vücudunun gülümseyen bir illüstrasyonu içeriyor.Söz konusu insan çiftinin çıplak olduğu ve kendilerini izleyenlere el salladığı belirtiliyor.Nihai hedef uzaylılarla iletişim kurmakAraştırmacılar, 'Bu bilgiler, görünüşümüzün tanınmasına izin veriyor ve dünya dışı bir varlığa yönelik mesajın temel beklentisinin bir parçasını oluşturuyor.' açıklamasında bulundu.Bilim kurgu filmlerindeki uzaylıların, yeşil, böcek gözlü olduğu biliniyor. İnsanoğlunun ise söz konusu varlıkların, eğer varsa, ne tür fiziksel bir yapıya sahip olduğunu merak ettiği gerçeği de ortada.'Mesaj basit ama anlamlı' diyen araştırmacılar, nihai hedefin uzaylılarla diyalog başlatmak olduğunu söylüyor.