3600 ek gösterge için tarihi gün! Emekli aylığı ve ikramiyesi büyük oranda artacak!

Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi için kritik toplantı 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. Emekli ikramiyesi ve maaşları için büyük önem arz eden bu düzenlemenin 2022 yılı içerisinde yasalaşması bekleniyor.3600 EK GÖSTERGE İÇİN KRİTİK VİRAJ: 10 MAYIS3600 ek gösterge düzenlemesi için belirleyici olacak 3. toplantı 10 Mayıs Salı günü gerçekleşecek. Kamuda yapılacak kapsamlı düzenleme için birden fazla taslak çalışma yapıldı. Toplantının ardından Mayıs ayı içerisinde 3600 ek gösterge için taslak metinlerin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.YENİ DÜZENLEME MEMURUN EMEKLİ İKRAMİYESİ VE MAAŞINI BÜYÜK ORANDA ARTIRACAKMilyonlarca öğretmen, emniyet görevlilerinin de aralarında yer aldığı kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi netleşmeye başladıEk göstergesinin 3600'e yükselmesinin emeklilik, ikramiye, maaşa yansımasının yaklaşık 25 milyar lira civarında olması hesaplanıyor.EMEKLİ AYLIĞI YÜZDE 25 ARTACAKEk göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak. Ek gösterge düzenlemesi ile 6 bin lira emekli aylığı olan öğretmenin geliri yaklaşık 1.500 lira, 200 bin lira olan emekli ikramiyesi de 500 bin lira artacak.Mevcut çalışanların maaşlarında ise ek göstergelerdeki farklılıklara göre 100-150 lira arası bir artış hesaplanıyor.KOMİSYON 11 SENDİKAYI DİNLEDİHükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ek gösterge konusunda 11 sendikayla bağlı bulunan hizmet kollarına ilişkin görüşmesini gerçekleştirdi.Görüşmelerde hizmet sınıfları itibariyle kadro ve unvanlara ilişkin beklentiler değerlendirildi. Sendikalar hizmet sınıfları içinde yer alan kamu görevlilerinin kadrolarına ilişkin beklentilerin karşılanması taleplerini iletti.EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ MEMURLARIN YÜZDE 90'NINI KAPSIYORMaaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanlar toplam memurların yüzde 90'ınını oluşturuyorBAKAN BİLGİN EK GÖSTERGE İÇİN İPUÇLARINI VERDİÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ek gösterge düzenlemesine ilişkin önemli ipuçları verdi.Bakan bilgin, öğretmen, polislerin aralarda yer aldığı 4 hizmet kolunun esas olmakla beraber birlikte kamu avukatları, il müdürleri, müftüleri gibi bazı statü gruplarına yönelik de düzenleme yapılacağını söyledi.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili 3. toplantıya bir kaç gün kala yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'Ek gösterge ve sözleşmeli memurlar için yapılacak düzenleme. Bu 2'sini de 6'ncı dönem toplu sözleşmede ödevlendirdik; 2022 yılı içinde yetkili konfederasyonla komisyon kurularak çalışacak ve yasalaşmak üzere siyasete teslim edilecek. Bu konuda ek gösterge komisyonu çalışıyor, 2 toplantı yaptık 3. toplantı için gün sayıyoruz.3600 ek göstergeyi yukarıdan aşağı doğru bir omurga sistemi gibi düzenlerseniz ki buna göre yapıldı. Görev sorumluluk ve pozisyon boyutuyla ek gösterge sistemi anlamlandırılmış ve takvimlendirilmiş durumda. 3600'ün altında kalanların tazminat oranlarını biraz yukarı doğru çektiğiniz zaman o da amacına ulaşmış olur.Çünkü buradaki esas maksat şu, çalışırken katkısı olacağından değil emekli olduğunda maaşı ve ikramiyesi artsın beklentisinden kaynaklı millet ek gösterge istiyor. Onun için bunların tamamını paylaştık. Yardımcı hizmetler sınıfını da ek gösterge sisteminin içine çekin, diyerek bu konuda önerilerimizi sunduk. Şimdi kamu işveren tarafı bize bir öneri getirecek ve onun üzerinden tartışmamız devam edecek.'