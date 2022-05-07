'Vız gelir tırıs gider' diyerek rest çekti! Ekrem İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramayanlar ateş püskürdü: Fragman fena değildi film kötü bitti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turuna çıkmıştı. Bayramlaşma adı altındaki bu turneye gazetecileri de götüren İmamoğlu, İETT'nin VİP otobüsünü de seyahat için bölgeye göndermişti. İmamoğlu'nun VİP otobüste Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök gibi gazetecilerle verdiği poz kitlesinde büyük bir tepkiye neden oldu. İmamoğlu'na sert paylaşımlarla tepki gösterenlere,, İmamoğlu'nun karşılığı ise, 'Vız gelir tırıs gider' oldu. İmamoğlu'nun bu sözleri de onu yeri göğe sığdıramayan kitlesinde tepkiye neden oldu.Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olmak için şartları zorlayan Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turuna çıktı. Bayramlaşma adı altındaki turda İmamoğlu bölgede mitingler düzenledi. İmamoğlu, bu seyahatte gazetecileri ağırlamak için VİP otobüsünü de bölgeye gönderdi.İmamoğlu'nun İETT'nin VİP aracını bölgeye göndermesi tepki çekerken, yanında yer alan gazeteciler de büyük tepki çekti. İmamoğlu'na yakın kişiler, özellikle Nagehan Alçı'nın otobüste yer almasına ateş püskürdü. İmamoğlu'nun 'Güç zehirlenmesi' yaşadığını ifade edenler çok sert sözlerle yüklendi.Ekrem İmamoğlu, VİP otobüsteki fotoğrafın tepki çekmesi üzerine bir açıklama yaptı. İmamoğlu, ''Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir, ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil.' dedi.İmamoğlu daha da ileri gitti, 'Anlamaya çalışmadan bu tarz girişimleri yapanları, akıllı olmaya davet ediyorum' dedi. Bu sözler ise adeta bombanın pimini çeken son ifadeler oldu.İmamoğlu bu sözleri ile tepkileri daha da artırırken, sosyal medyada en çok konuşulan konu başlığı oldu. İmamoğlu'na tepki gösterenlerden Ece Üner çok çarpıcı bir paylaşım yaptı. Üner, 'Fragman fena değildi, filmin geri kalanı çok kötü çıktı.. kapattık, bitti.' dedi.Yine İmamoğlu'na bugüne kadar kalkan olan isimlerden Ahmet Şık, 'Her şey güzel olacaktı' lakin 'Akıllı olmamız' istendi.' sözleri ile tepkisini ortaya koydu.Şahan Gökbakar ise, İmamoğlu'nun tavrına, 'Konuştukça daha da kötüye gidiyor her şey... Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü... 'herkes konuşacak, konuşacağız' diyorken, 'Vız gelir tiris gider, hiç umrumda degil'e evrilen bir uslup. Sanki eski bir filmi yeniden izliyor gibi... Yeni film hiç gelmeyecek mi???' paylaşımı ile tepki gösterdi.İmamoğlu'na en yakın isim olarak bilinen İBB Sözcüsü Murat Ongun, Nagehan Alçı ile verilen fotoğrafın tepki çekmesi üzerine açıklama yapmış, 'Nagehan Alçı oralarda çok seviliyor. Ben kendi başıma yapmıyorum ki, bu listeyi kendi başıma hazırlamadım. Gezi hazırlarken listeyi sayın başkana sunuyorum. Sayın başkan onay vermeseydi ben bu geziyi düzenleyebilir miydim? İmamoğlu'nun keyfi yerinde. O, bu tartışmalara bakmıyor. Biz genel fotoğrafın bütününe bakıyoruz.' dedi.Ongun açıklamasına şöyle devam etti: 'Fotoğrafı ben istedim en son aşamada. Yazılar yazılıyordu, paylaşımlar yapılıyordu, ben biraz gazeteciler üzerinde yürüdüm. Bu bizim ilk seyahatimiz değil. Bundan sonra da yapacağız. Ardahan'da bir gezi var. Aslında bu geziye Hande Fırat'ı da davet etmiştim. Eşi ile ilgi olarak bazı tartışmalar olduğu için gelemedi. Başkalarını da davet ettik, birinin tatili birinin başka bir şeyi vardı. Ben bu tartışmaları çok önemsemiyorum.'Ongun'un sözleri de İmamoğlu'na destek verenleri çılgına çevirdi.