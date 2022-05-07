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Van Valiliğinden Sinan Oğan'ın provokatif 'göçmen' paylaşımına yalanlama

Van Valiliğinden, göçmenler üzerinden algı operasyonuna girişen Sinan Oğan'a yalanlama geldi. Van Valiliği, "Provokasyon amacı güdülerek, Ülkemizin güvenliği ve huzurunu hedef alan farklı coğrafyalara ait, eski görüntülerin, Van - İran sınırına ait yeni görüntülermiş gibi paylaşılması art niyetli ve algı oluşturmaya yönelik olduğu apaçık ortadadır. Bu tür paylaşımlara itibar edilmemelidir." açıklamasında bulundu.

Van Valiliğinden Sinan Oğan'ın provokatif 'göçmen' paylaşımına yalanlama
Ekleme: 7.05.2022 - 20:35 Güncelleme: 7.05.2022 - 21:35 / Editör: Ozge Selin
Van Valiliğinden Sinan Oğan'ın provokatif 'göçmen' paylaşımına yalanlama
Van Valiliği, sosyal medyada Sinan Oğan tarafından yapılan 'Videodaki Afganistan ve Pakistanlı 'Muhacirler' sınırı geçip 'aya' giderken görüntülendi' şeklindeki paylaşım ile ilgili açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, daha önce sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu görüntülerin eski olup, provokasyon amaçlı paylaşıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

07.05.2022 tarihinde @DrSinanOgan isimli Twitter kullanıcısı tarafından 'Videodaki Afganistan ve Pakistanlı 'Muhacirler' sınırı geçip 'aya' giderken görüntülendi.' Şeklinde yapılan paylaşım ile ilgili olarak;

Yapılan araştırmada paylaşıma konu olan görüntülerin Türkiye-İran sınırında çekilmediği tespit edilmiştir. Ayrıca görüntüler yeni olmayıp 24.06.2021 tarihinde tiktok sosyal medya sağlayıcısında @tahirzaman5006 isimli ve bir gün sonra yine aynı platformda @mirzanoming kullanıcıları tarafından paylaşıldığı tespit edilmiştir.


Van Valiliğinden Sinan Oğan'ın provokatif 'göçmen' paylaşımına yalanlama

GÖRÜNTÜLER ESKİ VE BAŞKA BİR COĞRAFYAYA AİTTİR

Bugün itibariyle Van-İran sınır hattının önemli bir kısmı hala karla kaplı olup; değil bu mevsimde hava sıcaklıklarının en yüksek olduğu dönemde dahi bu yükseklikte otlar bulunmamaktadır. Anlaşılacağı üzere görüntüler eski ve başka bir coğrafyaya aittir.

Aksini iddia edenlere açık çağrımız ve teklifimiz şudur; masrafları bize ait olmak üzere sınır hattını istedikleri vasıtayla gezdirebiliriz. Tabi gerçeği görmek gibi bir niyetleri söz konusu ise.

Daha önce de ifade ettik yineliyoruz;

Provokasyon amacı güdülerek, Ülkemizin güvenliği ve huzurunu hedef alan farklı coğrafyalara ait, eski görüntülerin, Van - İran sınırına ait yeni görüntülermiş gibi paylaşılması art niyetli ve algı oluşturmaya yönelik olduğu apaçık ortadadır.

Bu tür paylaşımlara itibar edilmemelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Van Valiliğinden Sinan Oğan'ın provokatif 'göçmen' paylaşımına yalanlama
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