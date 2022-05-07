Ukrayna açıkladı: Bir Rus gemisini daha vurduk!

Ukrayna, bir TB2 SİHA'sı ile Yılan Adası'ndaki bir Rus çıkarma gemisini yok ettiğini iddia etti. Ukrayna ordusu gemiye yapılan saldırının görüntülerini de dünya ile paylaştı.Çıkarma gemisinin bölgedeki birlikler için TOR uçaksavar füze sistemi sağladığı açıklandı.. Ukrayna'nın paylaştığı video görüntülerinde ayrıca adadaki bir binaya ve diğer yapılara yönelik saldırılar da yer alıyor.Görüntüler, bir hava saldırısında büyük bir Serna tipi çıkarma gemisinin imha edildiğini gösteriyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, "Yılan Adası'nda kalan düşman birimleri hava korumasından mahrum kalacak ve hamamböceği veya çekirge gibi yok edilecek ve yakılacak" şeklinde oldukça sert bir ifade kullandı.