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Türkiye'nin hangi ilinde kaç Suriyeli var: İşte rakamlar

Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyeli vatandaşların dönüşü için gerekli hazırlıklar tamamlanırken, ülkemizde ise hangi ilde kaç Suriyeli vatandaşın yaşadığı gündeme getirildi.

Türkiye'nin hangi ilinde kaç Suriyeli var: İşte rakamlar
Ekleme: 7.05.2022 - 15:57 Güncelleme: 7.05.2022 - 16:03 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin hangi ilinde kaç Suriyeli var: İşte rakamlar
Dünyada yaşanan olaylara sessiz kalmayan ve savaşın sona ermesi için birçok adım atan Türkiye, Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar ve savaş sonrası zor durumda kalarak ülkesini terk eden vatandaşlara kucak açtı.

Suriyeli vatandaşları güvenli bölgelere yerleştiren Türkiye, onların bazılarının yine güvenli şekilde ülkelerine dönmelerini sağladı.

Afganistan'da yaşanan olaylar ve Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte göç sorunu artmaya başlarken, ülkemizdeki Suriyeli vatandaşlar son zamanların tartışma konusu oldu.

Bazı kesimler Suriyelilerin dönüş vaktinin geldiğini söylerken, en net açıklama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 milyon Suriyeli'nin evlerine dönüşü için planın hazır olduğunu söyledi.

Bu hazırlanan plan 8 aşamalı olacak ve ülkemizde yaşayan Suriyeliler geri dönecek. Ancak bu plan devreye girene kadar, ülkemizin hangi ilinde kaç Suriyeli vatandaşın olduğu merak edilmeye başlandı.

Bu illere dair detayları İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinden yayınlandı.

Türkiye'nin hangi ilinde kaç Suriyeli var: İşte rakamlar

Hangi ilde kaç Suriyeli var

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde ilk olarak yıllara göre ülkemize giriş yapan Suriyelilerin net sayısı yer aldı.

Buna göre 2012 yılında ülkemizde 14.234 Suriyeli varken bu rakam 28 Nisan 2022 yılı itibarıyla 3.762.686 oldu. Ayrıca en ciddi artışın 2013 yılından sonra yaşandığı görüldü.

Bu Suriyelilerin en yoğun bulunduğu il ise İstanbul. Resmi rakamlara göre İstanbul'da 542.602'ye yakın Suriyeli var. Diğer 10 ili sıralamamız gerekirse;

GAZİANTEP: 462.897
HATAY: 433.124
ŞANLIURFA: 430.003
ADANA: 256.468
MERSİN: 242. 935
BURSA: 184. 363
İZMİR: 149.839
KONYA:123.627
KİLİS: 107. 214
DİĞER: 829.610

İllerin genel görünümü

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Suriyeli vatandaşların en yoğun bulunduğu ilk 10 ili açıkladıktan sonra diğer illere göre olan dağılımını gösteren daha kapsamlı bir listeyi yayınladı.

Bu listenin başında yer alan Adana'da 256. 468 Suriyeli yer alırken, listenin sonunda yer alan Zonguldak'ta ise 724 Suriyeli yer aldı.

Geçici barınma merkezlerinde ne kadar Suriyeli var

Geçici barınma merkezlerinde yer alan Suriyeli vatandaşların en yoğun olanları Adana'da bulunuyor. Listenin başında yer alan Adana Sarıçam'da 16. 565 Suriyeli var.

Adana'yı ikinci sırada yer alan Hatay takip ediyor. Hatay Altınözü, Yayladağı ve Apaydın'da bulunan Suriyeli sayısı 8.179 olarak yer alıyor.

Kahramanmaraş 9.558, Kilis Elbeyli 8.200, Osmaniye Cevdetiye'de ise 8.137 Suriyeli var.

Geçici barınma merkezleri dışında yer alan Suriyelilerin sayısı ise 3. 712. 047...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyeli vatandaşlara ilişkin son açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göçü sınır ötesinde tutmaya yönelik stratejilerini gönüllü geri dönüşleri teşvik edecek projelerle desteklediklerini anlatarak, şöyle konuştu:

'Briket evler bu adımlardan biriydi. Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Bu projeyi, ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçireceğiz.

Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resualyn başta olmak üzere 13 ayrı bölgedeki yerel meclislerle birlikte yürüteceğimiz bu proje, bir hayli kapsamlıdır.

Konuttan okul ve hastaneye kadar günlük hayatın tüm ihtiyaçları ile tarımdan sanayiye kadar kendi kendine yeterli tüm ekonomik altyapı, bu projenin içinde yer alacaktır.

İnşallah Suriye'nin diğer kısımları da zaman içinde güvenli hale geldiğinde, oralarda da benzer çalışmaları yürüterek, gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan ve teslim edilen briket evlerin hayırlı olmasını, Suriye'nin en kısa sürede güven, huzur, istikrar iklimine kavuşmasını, herkesin evine, toprağına, işine kavuşmasını temenni etti.

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