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TÜGVA'ya bombalı saldırıdan yeni görüntü: Terörist dikkat çekmemek için bakın neler yapmış!

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'ya yönelik bombalı saldırıdan yeni görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA binasına bombalı saldırı düzenleyen teröristin olayın ardından dikkat çekmemek için kıyafet değiştirdiği ve farklı yol güzergahları kullandığı tespit edildi.

TÜGVA'ya bombalı saldırıdan yeni görüntü: Terörist dikkat çekmemek için bakın neler yapmış!
Ekleme: 7.05.2022 - 14:56 Güncelleme: 7.05.2022 - 14:56 / Editör: Ozge Selin
TÜGVA'ya bombalı saldırıdan yeni görüntü: Terörist dikkat çekmemek için bakın neler yapmış!
İstanbul'un Gaziosmanpaşa İlçesi'ndeki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Temsilciliği Binası'na 21 Nisan Perşembe sabahı saat 05.46'da El Yapımı Patlayıcı (EYP) bırakan 27 yaşındaki B.Y., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz ve başarılı çalışmasıyla çok kısa sürede yakalanmıştı.

Teröristin yakalandığını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "21 Nisan günü saat 05:46'da İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği Binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler" diyerek duyurmuştu.


Terörist B.Y'nin bombayı yerleştirdikten sonra kaçarken polislere yakalanmamak için sıkça kıfayet değiştirdiği belirlendi.

İZİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN HER ARACI KULLANMIŞ

Gaziosmanpaşa'dan Edirnekapı'ya gelen, ardından Halkalı'ya, daha sonra da Pendik İlçesi'ne geçen B.Y. son olarak Tuzla'daki eve gitti. Kaçarken girdiği iş yerlerinden kıyafetler satın alan B.Y., Gaziosmanpaşa İlçesi'nden Edirnekapı'ya çarşafla geldi. Burada kıyafetlerini değiştirdi. Pendik'e başörtülü, Tuzla'ya ise farklı bir kıyafetle geldi. Metrobüs, otobüs, minibüs ve taksi kullanarak izini kaybettirmeye çalıştı fakat İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tam dört gün süren titiz çalışmasıyla uyguladığı tüm planı deşifre edildi. Kullandığı İstanbul Kart ile kaçış güzergahı belirlendi.
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