TSK, isteyen kadın personele yazlık ve kışlık başörtü dağıtacak

Personelin atandığı görevde giymesi için verilen kıyafetlerde değişikliğe giden TSK, isteyen kadın personel için yazlık ve kışlık başörtü dağıtımına da başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), atanmış personellerin giyimlerine yönelik yeni bir düzenlemeye gitti.



Giyim kuşam malzemelerini düzenleyen yönetmelikle birlikte alınan yeni kararlar, başörtülü personeli de kapsadı.



TSK İlk Nasıp İstikhakı Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre TSK personeline verilen malzemelere "başörtüsü" de eklendi.



Başörtü kararının ardından üniforma verilmesine yönelik düzenleme



2017 yılı itibarıyla gerçekleşen yönetmelik değişikliğinin ardından TSK personellerinin kadın başörtü takabilmesi, buna uygun yeni düzenlemeleri de beraberinde getirdi.



TSK'nın kadın personellerinin isteğe göre yazlık ve kışlık olmak üzere iki tür başörtü alabilme hakkı doğdu.



Resmi Gazete'de yayımlandı



Başörtülü personeli de kapsayan yeni yönetmelik, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan düzenlemeyle "TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı İlk Nasıp İstikhakı Yönetmeliği" olarak değiştirildi.



Şapka yerine bere geldi



Daha önce subaylığa, astsubaylığa, uzman jandarmalığa ve uzman erbaşlığa ilk atanma ya da yeni statüye atanmalarda personel üniforması olarak verilen yazlık ve kışlık giyside şapka yer alırken, yeni yönetmeliğe göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli için şapka yerine bere verilecek.



