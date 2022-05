TELE 1 muhabirinden İmamoğlu'na tepki! Nagehan Alçı'ya VIP minibüs bize yarım otobüs...

İmamoğlu'nun Karadeniz turunda yaşananlar konuşulmaya devam ediyor... Özellikle tur sırasında yanında bulunan gazetecilerden Nagehan Alçı gündem oldu. Daha önce İmamoğlu'na destek veren pek çok isim tepkilerini ortaya koydu. İmamoğlu'na son olarak bir tepki de TELE 1 muhabiri Engin Açar'dan geldi. Açar gezide bulunan Negahen Alçı, İsmail Saymaz, Ertuğrul Özkök, Özlem Gürses gibi isimlere VIP minibüs tahsis edilirken, kendilerine yarım otobüs verildiğini ve ayrımcılık yapıldığını belirtti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinin yankıları sürüyor. Gezide bulunan Nagehan Alçı ile tepkilerin odağında kalan İmamoğlu'na kendisine destek veren pek çok sanatçıdan tepki gelmişti. Şahan Gökbakar, Atilla Taş, Fazıl Say ve Athena Gökhan gibi daha önce kendisine sık sık destek veren isimler İmamoğlu'nu topa tuttu.



İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde söylediği ve yaptıklarından çok verdiği poz gündem oldu. Fazıl Say, Şahan Gökbakar, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi isimler Nagehan Alçı'nın da kadrajına girdiği poz nedeniyle İBB Başkanı'na tepki gösterdi. İBB Başkanı'na verdiği desteği geri çekeceklerini açıklayan isimler sosyal medyadan paylaşımlarıyla İmamoğlu'na demediğini bırakmadı.



BİR TEPKİ DE TELE1 MUHABİRİNDEN



Sanatçıların ardında İmamoğlu'na bir tepki de TELE1 muhabiri Engin Açar'dan geldi. İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde bulunan Açar, gazeteciler arasında yaşanan ayrımı gözler önüne serdi.



ONLARA VIP MİNİBÜS BİZE YARIM OTOBÜS



Karadeniz gezisinde Nagehan Alçı, İsmail Saymaz, Ertuğrul Özkök, Özlem Gürses gibi isimlere VIP minibüs tahsis edildiğini belirten Açar, kendilerine ise yarım otobüs verildiğini belirtti.



AYRIMCILIK UÇAKTA BAŞLADI



Karadeniz turunda yer alan ve izlenimlerini kaleme alan Açar, ayrımcılığın uçakta başladığını söyledi. Açar yaşadıklarını bu sözlerle anlattı: "Gezinin organizasyonunda da bazı sorunlar vardı. Yeni İstanbul Hava Limanı'ndan sabah 07:15 uçağı ile TELE1 ekibi olarak Trabzon'a doğru yola çıktık. Yolculuk başlar başlamaz içinde bulunduğumuz ekipte ben ve bazı basın mensubu arkadaşlarımız inceden bir ayrımcılık seziyorduk.



ÖZKÖK'E BUSINESS CLASS



Bu düşünce bende Ertuğrul Özkök'ün "Business Class" diye bilinen, özel ve daha konforlu bölümünde yolculuk yaptığını gördüğümde başladı. Kendi parasıyla mı o bölümden almıştı bileti bilmiyoruz, sormanın da ayıp olacağını düşünerek üzerine gitmedik, ama tablo hoş değildi. Nagehan Alçı ve Akif Beki başka bir uçakla geldikleri için onların hangi sınıftan uçtuklarını göremedim."



AYRIMCILIK TESADÜF DEĞİL



Uçaktan inince ayrımcılığın tesadüf olmadığını dile getiren Açar, havalimanından indiklerinde kendilerini bekleyen 3 aracın olduğunu, 2'sinin yarım otobüs diğerinin ise VIP ve konforlu bir minübüs olduğunu belirtti.



CAN SIKICI BİR DURUM



Yaşadıklarını can sıkıcı bir durum olarak nitelendiren Acar'ın açıklamarı şu şekilde: "VIP lüks minibüs Ertuğrul Özkök, Nagehan Alçı, İsmail Saymaz, Akif Beki, Özlem Gürses gibi belirli gazetecilere ayrılmıştı. Onlar bu araçla programı takip etti. Can sıkıcı bir durumdu.



Yapılan bu ayrım, geziyi takip edilen diğer gazetecilerin tepkisine de neden oldu. Özellikle bizim canımız çok sıkıldı. Çünkü, geziyi adım adım izleyen ve canlı yayınlayan Tele1'di. VIP araçta bulunanların temsil ettikleri kurumların hiçbiri canlı yayın yapmadı. Gazeteciler ise ancak bir gün sonra yazdı."