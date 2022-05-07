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Rusya’dan ‘Zafer Günü’ provası! Kıyamet Uçağı havalandı

Rusya, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda, 9 Mayıs 1945'te Nazileri yenilgiye uğrattığı gün olan bilinen ve her yıl büyük askeri törenlerle kutlanan 'Zafer Günü'ne hazırlanıyor. Her yıl başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni ile kutlanan Zafer Günü için hazırlıklar devam ediyor.

Rusya’dan ‘Zafer Günü’ provası! Kıyamet Uçağı havalandı
Ekleme: 7.05.2022 - 15:09 Güncelleme: 7.05.2022 - 15:10 / Editör: Ozge Selin
Rusya’dan ‘Zafer Günü’ provası! Kıyamet Uçağı havalandı
Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü askeri geçit töreni provası, başkent Moskova'nın Kızıl Meydanı'nda bugün yapıldı.

Rus Ordusu'nun birçok biriminin katıldığı tören provası, Rusya'nın askeri gücünün bir gösterisi oldu.

Rusya'nın 9 Mayıs 1945 yılında Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferi kutlayan Rus ordusu, bu yılki kutlamalar için Kızıl Meydan'da kıyafetli prova gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, tören provasına 11 bin askerin, 131 adet modern askeri donanımın yanı sıra T-34-85 tanklarının katıldığını belirtti.

Provaya Rus Hava Kuvvetleri, 77 uçak ve helikopterle katıldı.

Batı basınında Rusya için tarihi bir öneme sahip 9 Mayıs'ta ya işgale son vereceği ya da tam bir savaş ilan edeceği iddiaları üzerine Zafer Günü, bu yıl ayrı bir önem kazandı.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında "1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 77. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen askeri geçit töreninin kostümlü provası bugün Moskova'nın Kızıl Meydanı'nda yapıldı" ifadelerini kullandı.

KIYAMET UÇAĞI DA YER ALDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Kıyamet Uçağı veya Uçan Kremlin' olarak adlandırılan Ilyushin II-80'de tören provasında yerini aldı.

Ilyushin Il-80, bir nükleer savaş patlak verdiğinde Putin'in savaşı yönetmeye devam etmesine izin verecek acil durum stratejik ekipmanına sahip Rus yapımı bir uçak olarak biliniyor.

Sovyetler Birliği'nin Nazileri yenilgiye uğrattığı gün olan bilinen ve her yıl büyük askeri törenlerle kutlanan 'Zafer Günü'nde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Rusya için oldukça önemli bir tarih olan 9 Mayıs'ta Putin'in, savaşın sonuyla ilgili önemli mesajlar vereceği de gündemde.

Rusya için oldukça önemli olan Zafer Günü'nün, Putin üzerinde büyük bir baskı yarattığı iddiaları gündeme gelirken, Rusya'nın Nazilere karşı Sovyet zaferi ile Ukrayna'nın neo-Nazizimden arındırılması arasında paralellikler kurmak isteyeceğine ilişkin analizler, 9 Mayıs'a olan ilgiyi de artırdı.
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Rusya’dan ‘Zafer Günü’ provası! Kıyamet Uçağı havalandı
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