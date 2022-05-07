Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a eleştiri: Çözebildikleri bir sorun yok.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk çizgisinden kaydığını belirterek CHP yönetimine yönelik yaptığı ağır eleştiriler sonrası CHP'den istifa eden ve Memleket Partisini kuran Muharrem İnce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı performanslarını yorumladı.EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'IN ÇÖZEBİLDİKLERİ SORUN YOKEkrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş tarafından 'çözülmüş bir sorun' göremediğini belirterek, 'Bir başarı hikayesi yok.' dedi.'BANA BİR TANE ÇÖZÜLMÜŞ SORUN GÖSTERİN'Muharrem İnce, 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın performanslarını nasıl görüyorusunuz?' sorusuna şu yanıtı verdi:'Bana bir tane çözülmüş sorun gösterin. İstanbul'un sorunları ortada duruyor. İstanbul'da çözülmüş bir sorun göremiyorum. Bunu da söylemek zorundayım. Siz İstanbul'da yaşıyorsunuz var mı? Yok. Bir başarı hikayesi yok.''Ankara'da yaşıyorum orada da çözülmüş bir sorun yok'