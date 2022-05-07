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Meteoroloji'den 41 il için kritik uyarı! Mayıs'ta kuvvetli kar yağışı alarmı

Vatandaşlar Mayıs ayının da gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının artmasını beklerken, Meteoroloji'den kritik bir uyarı geldi. 41 il için yapılan uyarıda bazı bölgeler için kuvvetli kar yağışı alarmı verildi. Peki kar yağışı hangi illerde görülecek... İşte son dakika hava durumu raporu...

Ekleme: 7.05.2022 - 11:21 Güncelleme: 7.05.2022 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den 41 il için kritik uyarı! Mayıs'ta kuvvetli kar yağışı alarmı
Vatandaşlar havaların ısınmasını beklerken Meteoroloji'den kar alarmı geldi. Başta Doğu Anadolu bölgesi olmak üzere birçok ilde yağan kar yağışı hayatı da olumsuz etkiliyor. Peki hangi illerimizde kar yağışı devam edecek...

İŞTE METEOROLOJİ'DEN GELEN SON AÇIKLAMA

SİVAS

Sivas'ta Mayıs ayının ilk haftalarında yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı görenleri şoke etti. Hava sıcaklıklarının bir anda sıfırın altına düşmesi ile 2 bin 10 rakımlı Geminbeli geçidi, bin 950 rakımlı Çamlıbel geçidi ve Koyulhisar ilçesinde bulunan bin 800 rakımlı Eğriçimen yaylası beyaza büründü.


Çamlıbel geçidinde kar yağışıyla birlikte etkili olan sis ise görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürürken sürücülere zor anlar yaşattı.

ILGAZ DAĞI GEÇİDİ

Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı, etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Kar kalınlığının 4 santimetreye ulaştığı Ilgaz Dağı havadan görüntülendi. Ilgaz Dağı'nda kar yağışı dün sabahın erken saatlerine kadar devam etti.

Kar yağışı ile birlikte bin 850 rakımlı Çankırı-Ilgaz sınırındaki Ilgaz Dağı geçidi beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı Ilgaz Dağı'nın zirvesine 5 santimetreye ulaştı. Bölgede etkili olan kar yağışı yerini karla karışık sağanak yağmura bıraktı. Beyaz örtü ile kaplanan Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.

BİTLİS

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 'yeryüzü cenneti' olarak bilinen Nemrut Krater Gölü yolunda yürütülen çalışmalar kar engeline takıldı. Baharın gelmesiyle yolun açılmasını bekleyen ziyaretçiler, kar yağışından dolayı birkaç gün daha beklemek zorunda kaldı.

İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, yolda kısım kısım karla mücadele çalışması yaptıklarını, ancak yoğun kar ve fırtınadan dolayı çalışmalara ara verdiklerini belirtti. Aşit, 'Ekiplerimizle beraber Nemrut Krater Gölü'ne geldik. Fakat büyük bir sürprizle karşılaştık. Bugün 6 Mayıs itibariyle yoğun bir kar fırtınası ve tipiye yakalandık. Maalesef çalışmayı durdurmak zorunda kaldık. İnşallah önümüzdeki günlerde Nemrut Krater Gölü'nün yolunu açarak halkımızın hizmetine sunacağız. Bugün 6 Mayıs ülkemizin birçok yerinde denize girilirken biz burada yoğun bir kar fırtınasına yakalandık' dedi.

VAN

Van'ın Başkale ilçesinde mayıs ayında etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Başkale genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından kar yağışı etkili oldu. Dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. İlkbahar mevsiminin son ayında kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

BİNGÖL

Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova'ya bağlı Karlıca köyünde yağmur, yerini kısa süreliğine kar yağışına bıraktı. Köyün bir kısmı beyaza bürünürken, o anlar ise köydeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.


HAKKARİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle her taraf beyaza büründü. Dün öğlen saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaç köyünün Konak mezrasında kar yağışı nedeniyle her taraf beyaza büründü. Mayıs ayına rağmen kar yağışına hazırlıksız yakalanan köylüler büyük şaşkınlık yaşadı.

Mayıs ayına rağmen her tarafın beyaza büründüğünü ifade eden Fikret Kağan, ''Bugün sabah saatlerinde yağmur yağışı ve rüzgar vardı. Öğle saatlerinde yağmurun yerini kar yağışına bırakmasıyla her yer beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle meradaki koyunlarımızı ağıllara getirmek zorunda kaldık. Mayıs ayına rağmen her yer bembeyaz oldu' dedi. İlçe merkezinde de yağışlar devam ederken, yetkililer sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ceviz büyüklüğündeki yağan dolu, mantar toplamaya giden bir kişinin yaralanmasına neden oldu.Çukurca ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Çağlayan köyü yakınlarında mantar toplamaya giden bazı vatandaşlar aniden yağan dolunun şokunu yaşadı. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çektikleri zor anları cep telefonu ile görüntülediler.

Ceviz büyüklüğündeki doluyu ellerine alan köylüler korkulu anlar yaşadılar. Bazı vatandaşlar kendilerini korurken bir kişinin ise kafasından yaralandı. İlk defa böyle bir doğa olayı ile karşılaştıklarını ifade eden vatandaşlar, yer gök yıkıldı diye düşündüklerini ve ölümle burun buruna geldiklerini ifade ettiler.

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Bartın çevreleri, Orta ve Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


HAVA SICAKLIĞI:

Sıcaklıkların batı ve güney kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 22°CAz bulutlu

İSTANBUL °C, 18°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den 41 il için kritik uyarı! Mayıs'ta kuvvetli kar yağışı alarmı
EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°CAz bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 19°CParçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, kısa süreli yerel sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Bartın çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 15°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 13°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin (Malatya merkez hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; yer yer gök gürültülü sağanak; güneydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

MALATYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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