Karadeniz'de servet değerinde rezerv: Dünyanın 45 yıllık ihtiyacını karşılayacak

Karadeniz'in, dünyanın ihtiyacını 45 yıl boyunca karşılayacak enerji stokuna sahip olduğu belirten AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bunun daha başlangıç olduğunu söyledi.

Karadeniz'de bulunan tarihi doğal gaz rezervine ilişkin Yıldırım, 'Bu daha başlangıç, arkası da gelecek. Büyük bir servetin üzerindeyiz ve Karadeniz'in sahili boyunca büyük enerji yataklarına sahibiz.' dedi.



Binali Yıldırım, Tunceli Öğretmenevi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, her şeyin değiştiğini ama muhalefetin değişmediğini ve ezberleri bozmadığını söyledi.



Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğal gaz olduğunu söyleyen Yıldırım, şunları aktardı:



"Bu daha başlangıç, arkası da gelecek. Karadeniz dünyanın ihtiyacını 45 yıl boyunca karşılayacak enerji stokuna sahip. Büyük bir servetin üzerindeyiz ve Karadeniz'in sahili boyunca büyük enerji yataklarına sahibiz. İşte bunlar Türkiye'nin gelecekteki mukayese üstünlüğüdür. Bunu bilenler, Türkiye'nin bu gücünü görenler, 'ne yapalım edelim de ülkeyi istikrarsız hale getirelim' bunun planlarını tek tek uygulamaya çalışıyorlar. Biz de 20 yıldır bu mücadeleyi beraber veriyoruz."



Türkiye'nin toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfettiği Karadeniz'de, Yavuz sondaj gemisi de mart sonunda ilk görevine başladı



Böylece, üç dev sondaj gemisi Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulması için eş zamanlı çalışacak.



En büyük gaz keşfini gerçekleştiren Fatih, kuyu kazma görevini tamamlarken, kuyu tamamlama işlerinde Kanuni ve Yavuz gemileri yer alacak.



Karadeniz'de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak.



540 milyar metreküplük rezerv



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Ağustos 2020'de Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamıştı. Söz konusu keşif, Türkiye'nin tarihindeki en büyük gaz keşfi olarak kayıtlara geçmişti.



Erdoğan, 17 Ekim 2020’de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını açıklamıştı.



Karadeniz’deki gaz rezervi Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşfin ardından ise toplamda 540 milyar metreküpe ulaştı.