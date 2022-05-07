İstihbarat savaşları büyüyor! Bir Rus gemisi daha ABD yardımıyla batırıldı

Rusya Ukrayna savaşında kayıplar giderek. Savaşta karşılıklı çatışmalar devam ederken ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri istihbaratın savaşın seyrini değiştirdiğine ilişkin iddialar da birbiri ardına geliyor. ABD basınında, Rus generallerin hedef alındığı operasyonlarda istihbarat bilgilerini Ukrayna tarafına ABD'nin verdiği iddia edilirken, Ukrayna'nın Karadeniz'de Rus kruvazör gemisi Moskova'yı 14 Nisan'da batırmasında da Amerikan istihbaratının rolü olduğu belirtilmişti.NEPTÜN FÜZELERİ KULLANILDIPentagon, Rus generallerin suikastına karışmadığını söylese de, Moskova kruvazörü iddiaları karşısında sessiz kalmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından bir Rus gemisinin daha batırıldığı gündeme geldi.Ortaya atılan yeni iddiaya göre Karadeniz'de Rus donanmasına ait fırkateyn Admiral Makarov, Ukrayna ordusu tarafından Neptün füzeleriyle vuruldu iddia edildi. Ukrayna basınında çıkan haberlere göre Karadeniz'deki Yılan Adası açıklarında vurulduğu ifade edilen fırkateyn için bölgeye çok sayıda uçak ve kurtarma gemilerinin gönderildiği öne sürüldü.Vurulan gemiye ait olduğu iddia edilen fotoğraflar servis edilirken, Ukrayna medyası, kurtarma operasyonu başlatan Rus donanmasının geminin batmaması için yoğun çaba harcadığını belirtti.Ukraynalı vekil Oleksiy Goncharenko da Telegram sayfasından geminin son durumuna ilişkin bazı bilgiler paylaştı. Gemiyi Neptün füzeleriyle vurduklarını iddia eden Ukraynalı vekil; geminin ağır hasar aldığını, şu an için batmadığını belirterek "Ama şimdilik" notunu düştü.Konu ile alakalı her iki ülkeden açıklama gelmezken, Amiral Makarov'un vurulmasında da ABD istihbaratının etkili olduğu söylendi.