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Geçmişin izleri silinmiyor! Deniz Gezmiş'e 'Çete' diyen Mansur Yavaş'a bir salvo da Enver Aysever'den!

Enver Aysever yaptığı bir paylaşımda “Şimdi sırası mı!” diye diye dinciyi, ülkücüyü, liberali kafamıza eder hale getirdiler. Deniz’e, Eşber Abiye, Yılmaz Güney’e, Nazım’a, Sosyalistlere kim olursa olsun hakaret edemez!" Aysever bu sözleriyle Deniz Gezmiş'e 'Çete' diyen Mansur Yavaş'ı da eleştirmiş oldu.

Geçmişin izleri silinmiyor! Deniz Gezmiş'e 'Çete' diyen Mansur Yavaş'a bir salvo da Enver Aysever'den!
Ekleme: 7.05.2022 - 14:16 Güncelleme: 7.05.2022 - 14:23 / Editör: Ozge Selin
Geçmişin izleri silinmiyor! Deniz Gezmiş'e 'Çete' diyen Mansur Yavaş'a bir salvo da Enver Aysever'den!
Gazeteci Enver Aysever sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla Mansur Yavaş'ı eleştirdi. Aysever “Şimdi sırası mı!” diye diye dinciyi, ülkücüyü, liberali kafamıza eder hale getirdiler. Deniz'e, Eşber Abiye, Yılmaz Güney'e, Nazım'a, Sosyalistlere kim olursa olsun hakaret edemez!' diyerek Mansur Yavaş'ın eski günlerini akıllara getirdi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in ortaya çıkardığı bir  videoda Mansur Yavaş şu ifadeleri kullanmıştı; 

'Deniz Gezmiş'i, hakim katili Yılmaz Güney'i, terörist Kör Eşber'i ve Yaşar Kemal'i kahraman ilan edip, ülkücüleri mafya ve çete ilan eden azılılara soruyorum. Bu insanlar mı çete, yoksa siz mi çetesiniz?'

Mansur Yavaş'ın tekrar gündem olan bu sözleri adaylık düşüncesinin suya düşmesine sebep oldu. 

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