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Feci kaza sonrası kaybolmuştu: Bulunması için Ankara'dan özel ekip geldi

Erzurum'da, 2 otomobilin çarpıştığı kazada Oltu Çayı'na uçan araçta kızı Büşra (26) ile eşi Sevinç (54) Bulut hayatını kaybederken, kaybolan Fevzi Bulut'un (62) bulunması için Ankara'dan özel ekip geldi. Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 7 kişilik Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ekibi, çayda arama çalışmalarına başladı.

Ekleme: 7.05.2022 - 13:18 Güncelleme: 7.05.2022 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
Feci kaza sonrası kaybolmuştu: Bulunması için Ankara'dan özel ekip geldi
Kaza, 28 Nisan akşamı Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi.

Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobille karşı yönden gelen Fevzi Bulut'un kullandığı 55 AFC 706 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

Savrulan araçlar, yol kenarındaki Oltu Çayı'na uçtu. Suya gömülen otomobillerden kendi imkanlarıyla kurtulup kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer araçtaki sürücü Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'un bulunması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, önce Büşra Tosun'un ardından annesi Sevinç Bulut'un cansız bedenlerine ulaştı.

2 kız babası Fevzi Bulut ise bulunamadı. Ölmez çiftinin suya gömülen otomobillerine de ulaşılamadı.

Gözaltına alınıp, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Özkan Ölmez, olayda kusurlu bulunurken, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Anne ve kızı, Olur ilçesinde toprağa verildi, suda kaybolan Fevzi Bulut'u ise arama çalışmalarına başlandı.

Arama çalışmalarına destek olmak için Ankara Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 7 kişilik SAK ekibi de bölgeye geldi.

JAK, AFAD, UMKE, İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileriyle kazanın meydana geldiği noktadan itibaren Oltu Çayı'nı arayan SAK ekibi, daha sonra dalgıç elbiselerini giyip, Ayvalı Baraj Gölü'ne girdi. Yağmur sularının getirdiği çamur nedeniyle bulanıklaşan gölde tüplü dalış yapan SAK ekibi, suyun berraklaşması halinde su altı kameralarını da kullanmayı planlıyor.

Öte yandan kazanın olduğu günden beri bölgede olan Bulut ailesinin yakınları, çalışmayı yakından takip ediyor.

Fevzi Bulut'un ağabeyi Fehmi Bulut, kayınpederi İlhan Durmaz, Büşra Tosun'un eşi Yunus Tosun'un amcası Mikail Tosun bölgeden ayrılmıyor.

Ağabey Fehmi Bulut, 'Allah devletimizden razı olsun. Kaza sonrasından itibaren hep yanımızda oldular. Arama çalışmaları az da olsa acımızı dindirdi' dedi.
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