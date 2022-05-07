İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu sonrası ortaya çıkan görüntü çok konuşuldu. İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde söylediği ve yaptıklarından çok verdiği poz gündem oldu. Fazıl Say, Şahan Gökbakar, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi isimler Nagehan Alçı'nın da kadrajına girdiği poz nedeniyle İBB Başkanı'na tepki gösterdi. İBB Başkanı'na verdiği desteği geri çekeceklerini açıklayan isimler sosyal medyadan paylaşımlarıyla İmamoğlu'na demediğini bırakmadı.İBB Sözcüsü Murat Ongun'un sert eleştirilerin ardından 'Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır' sözleriyle ortalık iyice karıştı. Tepkiler daha da büyüdü.İşte bu yaşanılanlar sonrasında 'Karadeniz turu pozu' tartışmasında bir bomba daha patladı. Ekrem İmamoğlu'ndan kendisini eleştiren isimlere karşı atak geldi. İmamoğlu sert sözlerle ünlü isimlere yüklendi ve 'Vız gelir tırıs gider' ifadelerini kullandı.İmamoğlu 'Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir, ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil.' sözleriyle kendisine yüklenenlere çıkıştı.Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan kendisini 'Nagehan Alçı' üzerinden eleştirilenlere zehir zemberek sözler! | VideoHızını alamayan İmamoğlu 'Anlamaya çalışmadan bu tarz girişimleri yapanları, akıllı olmaya davet ediyorum.' diyerek bombanın pimini çekti.CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayarak 2023 idealleri doğrultusunda Karadeniz turuna çıktı.Ancak İmamoğlu'nun çıktığı turdan çok tura katılan gazeteci isimler sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz konusu turda yer alan gazeteciler arasında Nagehan Alçı ve Akif Beki gibi isimlerin de olması dikkatlerden kaçmadı.Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş, Şahan Gökbakar gibi sanatçı kimlikler konuya ilişkin sert açıklamalarda bulundu ve İmamoğlu'na verdikleri destekleri geri çekeceklerini söyledi.Athena Gökhan'ın 'Ben bu otobüsten inerim' ve Atilla Taş'ın 'Size desteklerimiz haram olsun!' şeklindeki çıkışları yaşanan kopuşu ayyuka çıkardı.CHP yandaşı muhalif gazeteci Erk Acarer de İmamoğlu'nu eleştiren isimlerden biri oldu. Acarer, paylaştığı tweette İmamoğlu'nu 'ikiyüzlü' ve 'kibirli' olmakla suçladı.Son olarak Şahan Gökbakar da tartışmaya katıldı ve 'Çarpıklığın sahteliğin, çıkarcılığın,kibirin, basiretsizliğin, duyarsızlığın, zaafların, duruşsuzluğun ve güvensizliğin aynı karede buluştuğu bir sanat eseri gibi' ifadeleriyle İmamoğlu'na yüklendi.Yaşanan bu gelişmelerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, aralarında Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Akif Beki, Özlem Gürses'in de olduğu gazetecilerle çekilen Karadeniz gezisi fotoğrafı hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi.Kamuoyunda gündem olan fotoğraf hakkında konuşan İBB Sözcüsü Ongun, 'Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir' dedi.Ongun, eleştirilere, 'Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz' şeklinde yanıt verdi.Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu Twitter'da bazı gazetecilerden rahatsız olan CHP tabanı ve kendisini cumhurbaşkanı adayı yapmak isteyen kesim tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.Konuya ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, 'Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, daha farklı örnekleri de görecekler. Benimle konuşmaya cesareti olanlarla konuşacağım. Yarın da Abdülkadir Selvi'yi de davet etmek isterim.' ifadelerini kullandı.Gazeteci ordusu ile verilen tartışmalı otobüs fotoğrafının gölgesinde sosyal medyada dikkat çeken yorumlar da kayıtlara geçti.Tartışma yaratan Karadeniz turu ve gazeteci ordusuna gelen eleştirilerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabındaki takipçi sayısında da gözle görülür bir düşüş yaşandı.