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Dünyada 5 tane var! Rize-Artvin Havalimanı için geri sayım! İlk inişi Başkan Erdoğan ile Aliyev yapacak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 2 milyon 800 bin metrekarelik alanda deniz doldurularak yapılan Rize-Artvin Havalimanı’nda sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i taşıyan uçakların 14 Mayıs’ta ilk inişi gerçekleştireceği havalimanında son hazırlıklar yapılıyor.

Ekleme: 7.05.2022 - 16:37 Güncelleme: 7.05.2022 - 16:38 / Editör: Ozge Selin
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de atıldı. Deniz dolgusu üzerine yapılan projede 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı'nda 5 yılda sona gelindi. Havalimanında uçuş kontrol uçağı ile 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki pistte seyrüsefer cihazlarının devreye alınması ile test uçuşu gerçekleşti.



İLK UÇAK ERDOĞAN VE ALİYEV'İ TAŞIYACAK

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile birlikte toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alandan oluşuyor. 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanının 49 bin metrekaresi Karadeniz'in coğrafi özelliklerine uyumlu 1453 ağaçla yeşillendirildi. Son çevre düzenlemelerinin yapıldığı havalimanına ilk iniş, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklarla yapılacak.

'BU BÜYÜK HEYECANA ŞAHİT OLMAK İSTİYORUZ'

Rize'de vatandaşlar da havalimanının açılışını büyük bir heyecanla bekliyor. İsmail Hakkı Yılmaz, "Rize-Artvin Havalimanı'nın açılması bizler için daha iyi olacak. Kısa mesafe işimizi daha da kolaylaştıracak. Turizminden ekonomiye bize büyük katkıları olacaktır. Açılışta orada olmayı ve bu büyük ana şahit olmayı istiyorum" dedi.

Havalimanında Cumhurbaşkanını karşılayacaklarını belirten Osman Sandıkçı da, "Böyle bir havalimanın ilimizde açılacak olması çok güzel. Bundan 10 yıl önce Rize'de deniz doldurularak bir havalimanı olacak deseler inanmazdım, hayal olarak nitelerdik ama gerçek oldu. Çok mutluyuz, heyecanlıyız. 14 Mayıs'ta açılışta Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. Orada olup hep beraber bu heyecanı yaşayacağız" diye konuştu.


'5 YILDIR BU ANI BEKLİYORUZ'

5 yıldır bu anı beklediklerini ifade eden Fatma Ünal ise, "İlimizde bu hizmetin yapılmasını dört gözle bekliyorduk. Yakında İstanbul'a gideceğim, geri dönüşte Rize-Artvin Havalimanı'na ineceğim. Bizim için büyük bir gurur" dedi.

Mustafa Çelik de "Havalimanı kısa bir zamanda yapıldı. Artık Rize-Artvin Havalimanı'nı kullanarak gidip geleceğiz. Önceden İstanbul'a gitmek için Trabzon'a erkenden gidiyorduk. Şimdi 10 dakikada havalimanına gideceğiz. Yakın mesafe. 14 Mayıs'ta açılışta olacağız, en kısa zamanda da gidiş geliş biletlerimizi alacağız" ifadelerini kullandı.
Dünyada 5 tane var! Rize-Artvin Havalimanı için geri sayım! İlk inişi Başkan Erdoğan ile Aliyev yapacak...
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