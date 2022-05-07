Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Teğmen Talha Bahadır’ın babasıyla telefonda görüştü

Acılı babaya başsağlığı dileyen Erdoğan, 'Rabbim şehidimizle beraber sevgili habibine sizleri de komşu eğlesin. Malum şehitler ölü değil, diridirler ama kul olarak biz bilmeyiz. Allah sabrınızı artırsın inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun' diye konuştu. Baba Bahadır ise Erdoğan'a teşekkür ederek, “Allah razı olsun Cumhurbaşkanım. Sizi çok seviyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Sürekli dualarımızdasın' dedi.