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Böyle R görülmedi! 'Vız gelir tırıs gider' diyerek aslan gibi kükreyen İmamoğlu kedi gibi özür diledi!

Ekrem İmamoğlu, tepki çeken “Vız gelir tırıs gider" sözlerinin tepki çekmesinin ardından özür diledi.

Böyle R görülmedi! 'Vız gelir tırıs gider' diyerek aslan gibi kükreyen İmamoğlu kedi gibi özür diledi!
Ekleme: 7.05.2022 - 13:04 Güncelleme: 7.05.2022 - 13:22 / Editör: Ozge Selin
Böyle R görülmedi! 'Vız gelir tırıs gider' diyerek aslan gibi kükreyen İmamoğlu kedi gibi özür diledi!
İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, aralarında Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, Akif Beki'nin de olduğu gazetecilerle çekilen Karadeniz gezisi fotoğrafı hakkında yapılan eleştirilere 'Bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil' demişti. İmamoğlu, bu ifadesi için özür diledi. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

'Beni bu kişiliğimin nereye götürüp götürmeyeceği umrumda değil. Esas olan insanın kendi kişiliğidir. Siz onu öyle kabul edersiniz. Elbette bir fotoğrafla yok sayılan, oy vermem, şunu yapmam denilen bir kişi durumuna düşünülürse insanın canı yanıyor. Ben çiftçi çocuğuyum, benden kibir doğmaz. Bu yakıştırmaları yapan arkadaşlardan sadece dün bir konuşmada yaptığım 'vız gelir tırıs gider' lafından ötürü özür diliyorum.'

Ekrem İmamoğlu ne demişti?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Mayıs Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Anma Gecesinde konuştu. Karadeniz gezisinde öne çıkan fotoğraf konusu hakkında açıklamalarda bulunan İmamoğlu, 'Bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil' ifadelerini kullandı.
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Böyle R görülmedi! 'Vız gelir tırıs gider' diyerek aslan gibi kükreyen İmamoğlu kedi gibi özür diledi!
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