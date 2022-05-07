Bitlis'te terör operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te tespit edilen patlayıcının imha edildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca nokta istihbaratına dayalı olarak Bitlis merkez ilçe Üçevler köyü kırsalında dün operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda toprağa gömülü 1 kilo plastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil, kesilmiş roketatar harp başlığı ele geçirilip, imha edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir" denildi.