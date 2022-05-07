  • USD: 14,90 - 14,92
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bitlis'te terör operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bitlis'te alınan istihbaratla harekete geçen jandarma ekipleri, Merkez ilçe Üçevler köyü kırsalında düzenledikleri operasyonda teröristlere ait yüklü miktarda mühimmat ele geçirdi.

Ekleme: 7.05.2022 - 13:17 Güncelleme: 7.05.2022 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
Bitlis'te terör operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te tespit edilen patlayıcının imha edildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca nokta istihbaratına dayalı olarak Bitlis merkez ilçe Üçevler köyü kırsalında dün operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda toprağa gömülü 1 kilo plastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil, kesilmiş roketatar harp başlığı ele geçirilip, imha edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir" denildi.
Ümit Özdağ'ın yalana inandırma stratejisi! 'Ayda petrol var' oyunu...
Böyle R görülmedi! 'Vız gelir tırıs gider' diyerek aslan gibi kükreyen İmamoğlu kedi gibi özür diledi!
CHP'de İmamoğlu operasyonu! Gençlik Kolları Yöneticisi, İmamoğlu'nun 'Nagehan Alçı' fotoğrafını eleştirdiği için partiden şutlandı
Karadeniz'de servet değerinde rezerv: Dünyanın 45 yıllık ihtiyacını karşılayacak
ASELSAN bir kritik projeyi daha bitirdi! İlk teslimat yapıldı: Kuş bile uçurtmayacak...
Sözcü’nün 'Bir aileye siyasi tercihinden dolayı yardım verilmedi' haberine valilikten yalanlama
'Vız gelir tırıs gider' diyerek rest çekti! Ekrem İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramayanlar ateş püskürdü: Fragman fena değildi film kötü bitti
İstihbarat savaşları büyüyor! Bir Rus gemisi daha ABD yardımıyla batırıldı
Bakan Akar'dan Hudut tepkisi: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor
TELE 1 muhabirinden İmamoğlu'na tepki! Nagehan Alçı'ya VIP minibüs bize yarım otobüs...
Türkiye lehine çelik gibi karar! Kayıplar süratle telafi edilecek
Sınırdaki mücadelenin çarpıcı detayları ortaya çıktı! İşte dezenformasyon ve gerçekler
Ekrem İmamoğlu'ndan kendisini 'Nagehan Alçı' üzerinden eleştirilenlere zehir zemberek sözler!
AK Parti Sözcüsü Çelik: Vatanseverlik, nefret ve kin siyasetine geçit vermemektir
İmamoğlu 30 bin takipçi kaybetti!
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan itiraf gibi açıklama
Öztrak'tan Kaftancıoğlu'na 'Sen sus' mesajı: Partimizin görüşlerini biz açıklarız
Kabine'den Bakan Soylu'ya art arda destek ziyaretleri
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge
Bakan Bozdağ'dan ırkçılık açıklaması!
Meteoroloji'den 41 il için kritik uyarı! Mayıs'ta kuvvetli kar yağışı alarmı

Meteoroloji'den 41 il için kritik uyarı! Mayıs'ta kuvvetli kar yağışı alarmı

Feci kaza sonrası kaybolmuştu: Bulunması için Ankara'dan özel ekip geldi

Feci kaza sonrası kaybolmuştu: Bulunması için Ankara'dan özel ekip geldi

İzmit Körfezi'nin rengi turkuaza döndü: İstanbul'a kadar dayandı

İzmit Körfezi'nin rengi turkuaza döndü: İstanbul'a kadar dayandı

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu ‘tadilat’!

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu ‘tadilat’!

Adana'da anne kızını ayağından zincirledi! Sebebi herkesi şoke etti!

Adana'da anne kızını ayağından zincirledi! Sebebi herkesi şoke etti!

Zeynep Koyun’u katletmişti! Dededen korkunç sözler: Zevk için...

Zeynep Koyun’u katletmişti! Dededen korkunç sözler: Zevk için...