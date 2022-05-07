Beşiktaş'ta transfer hareketliliği! Oyuncuya yapılan teklif ortaya çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, eksik defans üçlüsünü sol bek Umut Meraş ile takviye edip, Rosier'in yerine de sağ kanat beki santrfor Kenan Karaman'a emanet etmeyi planlıyor.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, Fenerbahçe derbisinden zaferle ayrılmak için sıra dışı denemeler yapıyor. Montero, Vida ve Rosier'in yokluğunda savunmayı kurmakta zorlanıp kararsızlıklar yaşayan Fransız hoca, her antrenmanda farklı bir deneme yapıyor.KANATLARDA 2 İSME SARILDIÜçlü savunmadan taviz vermek istemeyen 46 yaşındaki teknik adam, hafta başında Serdar ve Welinton ile birlikte Necip Uysal'ı denediği savunma hattına sürpriz bir isim koymayı düşünüyor. Son iki antrenmanda sol bek Umut Meraş'ı stopere çeken İsmael, Welinton'ı merkeze aldı ve Serdar'ı ise sağ stoper olarak çalıştırdı.Rosier'in yerine de normal şartlar altında forvet ve kanat olarak görev yapan Kenan Karaman'ı deneyen İsmael'in iki oyuncuya da derbide oldukça zorlu bir görev verebileceği kaydedildi.TAHTADA TAKTİK DERSİ VERİYORİki oyuncuyu da antrenmanlarda alışılagelmişin dışında oynatan Fransız hocanın, derbi öncesi kafaların karışmaması ve sahada özellikle savunma işleyişinin doğru oturması adına taktik tahtasını yanından ayırmadığı belirtildi.İsmael, iki gündür sahanın ortasına kurduğu taktik tahtasından başta Umut ile Kenan olmak üzere oyuncularına görseller ve çizimlerle birlikte uygulamalı olarak neler yapmaları gerektiğini aktarıyor.Siyah-beyazlı teknik adamın, ekibine video analizlerin yanı sıra bireysel olarak Fenerbahçeli oyuncuların sahadaki artı ve eksilerini de hazırlattığı, görüntüleri bugün kampa girdikten sonra kendi oyuncularına teslim ederek ödevlerine çalışmalarını isteyeceği öğrenildi.MUSTAFA EL YAKIYORBeşiktaş'ın devre arasında da kadrosuna katmak istediği Mustafa Eskihellaç'ın, transfer edilmesi için Yeni Malatyaspor'daki akıbeti bekleniyordu. Futbolcunun alacakları için Malatyaspor'a ihtarname gönderilirken, ödemenin son günü de 6 Mayıs olarak belirtilmişti.Ancak Malatya cephesi sözleşmesini feshetme hakkının son gününde 25 yaşındaki futbolcunun 2 milyon TL'lik alacağını hesabına yatırarak bedavaya gidişini önlemiş oldu. Böylece artık başarılı sağ kanat oyuncusunu isteyen bonservis ödemek zorunda.BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ BELLİ OLDUMustafa için ilk teklifin Kasımpaşa'dan 15 milyon TL olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın ise durumu değerlendirdiği, bonservis için 10 milyon TL teklif götürmeyi planladığı kaydedildi. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, devre arasında oyuncusu için 3 milyon Euro talep etmiş ancak o dönem Konyaspor da Beşiktaş da bu rakam karşısında geri adım atmıştı.Chelsea'de yılan hikayesine dönen devir teslim işlemi resmen tamamlandı. Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası yaptırımlara maruz kalan Roman Abramovich kulübü satışa çıkarmıştı.Bir süredir tartışılan satın alma işlemi tamamlandı ve Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss'in dahil olduğu konsorsiyum, Chelsea'yi toplamda 4.25 milyar Sterlin'e satın aldı.PARANIN BİR KISMI HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLANACAKKulüpten yapılan açıklamaya göre, Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly'nin yanı sıra Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss'in aralarında bulunduğu grupla anlaşmaya varıldı. Satışın mayıs ayı sonunda tamamlanmasının beklendiği belirtildi.Anlaşma gereği yatırımın 2,5 milyar sterlinlik kısmı, kulüp hisselerini satın almak için kullanılacak ve daha önce Abramovich'in açıkladığı gibi hayır kurumlarına bağışlanmak üzere Büyük Britanya'daki dondurulmuş bir banka hesabına yatırılacak. Hesaptaki para İngiliz devletinin onayı olmadan transfer edilemeyecek.