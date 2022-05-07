Bakan Akar'dan Hudut tepkisi: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sığınmacılar ve hudut güvenliği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Akar, 'Hudut milli meseledir' dedi, Mehmetçik'in gerekeni başarı ile yaptığını ifade etti. Akar, sığınmacılar ile ilgili yalan görüntüler üzerinden dezenformasyon yapıldığını ifade etti, " Sığınmacıların gönüllü ve saygın şekilde dönmeleri için gerekli şartların oluşmasına yönelik her türlü çaba ülkemiz tarafından gösterilmektedir" diye konuştu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz Bölge Komutanlığı'nda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Gündemdeki en sıcak konu olan sığınmacılar tartışmmasına değinen Akar, "Sığınmacıların gönüllü ve saygın şekilde dönmeleri için gerekli şartların oluşmasına yönelik her türlü çaba ülkemiz tarafından gösterilmektedir." dedi. Akar, hudut güvenliği konusunda da Mehmetçik'in gerekeni yaptığını ifade etti, "Hudut milli meseledir" dedi. Akar, Pençe Kilit Harekatı'nda öldürülen terörist sayısının 73'e yükseldiğini ve operasyonun başarı ile sürdüğünü de sözlerine ekledi.
Akar, sığınmacıların görüntüleri üzerinden yürütülen sürece dikkat çekti, "Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor." ifadelerini kullandı.