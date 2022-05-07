Bakan Akar'dan Hudut tepkisi: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sığınmacılar ve hudut güvenliği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Akar, 'Hudut milli meseledir' dedi, Mehmetçik'in gerekeni başarı ile yaptığını ifade etti. Akar, sığınmacılar ile ilgili yalan görüntüler üzerinden dezenformasyon yapıldığını ifade etti, " Sığınmacıların gönüllü ve saygın şekilde dönmeleri için gerekli şartların oluşmasına yönelik her türlü çaba ülkemiz tarafından gösterilmektedir" diye konuştu.