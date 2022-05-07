Ali Koç'tan İmamoğlu'na sert tepki! 'Umarım İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na seçilen Uğur Dündar’a tebrik ziyaretinde bulunmuştu.Uğur Dündar’ın Ekrem İmamoğlu’na 61 numaralı Fenerbahçe forması hediye ederken İmamoğlu da Uğur Dündar’a ‘Ufuk Çizgisindeki Adam Özkan Sümer’ kitabını hediye etmişti.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uğur Dündar’a Özkan Sümer’in kitabını hediye ederken kitabın içerisinde, ‘’Aklanırlar, aklanmazlar bilemem ama bildiğim şudur ki Fenerbahçe haksızlığı hak olarak kabullenmiştir kulüptür" ifadeleri yer alıyordu.Fenerbahçe Kulubü Başkan'ı Ali Koç ise İmamoğlu'nun bu hareketine tepki gösterdi. Ali Koç, bugünkü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda şu sözleri söyledi;"Fenerbahçe'yi dışarıdan bölmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Devleti gözüne kestirmiş bir terör örgütüyle nasıl mücadele ettiğimizi dünya biliyor. Umarım, Fenerbahçe taraftarının Sayın Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Sayın İmamoğlu, Divan Başkanımız Uğur Dündar'a 61 numaralı formayı art niyetle vermedi"