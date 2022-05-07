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AK Parti Sözcüsü Çelik: Vatanseverlik, nefret ve kin siyasetine geçit vermemektir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir yerde nefret siyaseti görürseniz, ideolojisi ne olursa olsun, bu ülkeye karşı kökü dışarda bir kötülük hazırlığı olduğundan emin olabilirsiniz" dedi.

Ekleme: 7.05.2022 - 09:20 Güncelleme: 7.05.2022 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bir yerde nefret siyaseti görürseniz, ideolojisi ne olursa olsun, bu ülkeye karşı kökü dışarda bir kötülük hazırlığı olduğundan emin olabilirsiniz. Vatanseverlik, nefret ve kin siyasetine geçit vermemektir. Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir. Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez. Kin ve nefret tohumları ekmek vatanseverliğin düşmanıdır. Türkiye her türlü siyasi nefret virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahiptir."

AK Parti Sözcüsü Çelik: Vatanseverlik, nefret ve kin siyasetine geçit vermemektir
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