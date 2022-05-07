3600 ek gösterge için geri sayım: Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan flaş ek gösterge açıklaması

3600 ek gösterge düzenlemesini görüşecek olan komisyon önümüzdeki hafta toplanacak. Toplantı ile birlikte detaylar da belli olacak. Yeni düzenleme en büyük etkiyi emekli maaşlarında gösterecek. Düzenleme, kamu personel rejiminde büyük bir dönüşüme yol açacak.Milyonlarca memur ve emekli detayları merak ederken; hazırlanacak tasarının ay sonuna kadar Meclis'e sunulması planlanıyor. Ek gösterge memur maaşlarına yansıyacak ancak en büyük etkiyi emekli maaşları ve ikramiyelerinde gösterecek.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili yaptığı yeni açıklamada gündemde 2 kritik madde olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Biri ek gösterge düzenlemesi diğeri de sözleşmeliler düzenlemesi. Bu 2'sini de 6'ncı dönem toplu sözleşmede ödevlendirdik; 2022 yılı içinde yetkili konfederasyonla komisyon kurularak çalışacak ve yasalaşmak üzere siyasete teslim edilecek. Bu konuda ek gösterge komisyonu çalışıyor, 2 toplantı yaptık 3. toplantı için gün sayıyoruz.""3600 ek göstergeyi yukarıdan aşağı doğru bir omurga sistemi gibi düzenlerseniz ki buna göre yapıldı. Görev sorumluluk ve pozisyon boyutuyla ek gösterge sistemi anlamlandırılmış ve takvimlendirilmiş durumda. 3600'ün altında kalanların tazminat oranlarını biraz yukarı doğru çektiğiniz zaman o da amacına ulaşmış olur"KAMU İŞVEREN TARAFI BİZE BİR ÖNERİ GETİRECEK"Çünkü buradaki esas maksat şu, çalışırken katkısı olacağından değil emekli olduğunda maaşı ve ikramiyesi artsın beklentisinden kaynaklı millet ek gösterge istiyor. Onun için bunların tamamını paylaştık. Yardımcı hizmetler sınıfını da ek gösterge sisteminin içine çekin, diyerek bu konuda önerilerimizi sunduk. Şimdi kamu işveren tarafı bize bir öneri getirecek ve onun üzerinden tartışmamız devam edecek."AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da 3600 ek gösterge konusunda sona gelindiğini belirterek, "Uzun süredir gündemimizde olan 3600 diye tanımlanan mesele Çalışma Bakanlığımızın yoğun gündemi olarak devam ediyor. Artık bir sonuçlandırma aşamasına yaklaşıyor. Bunun birçok etapları var. Zor bir düzenleme. İnşallah beklentileri karşılayacak şekilde bir sonuca vardırılır" dedi.EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ KİME NASIL YANSIYACAK?4 yıllık üniversite mezunu öğretmen ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam– hatipler 3000 ek göstergeye tabi.Hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor.30 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlileri 3600 ek gösterge kapsamına girdiklerinde emekli aylıkları bin 234 lira artarak 6 bin 826 liraya yükselecek.Hemşirelerin ise emekli aylıkları bin 391 lira artarak yine 6 bin 826 lira olacak.Hizmet süresi 25 yıl olan polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli aylığı bin 157, hizmet süresi 35 yıl olanlarınki ise bin 311 lira yükselirken, hemşirelerde artış 25 yıl hizmeti olanlarda bin 304 ve 30 yıl hizmeti bulunanlarda bin 477 lirayı bulacak.Ek göstergedeki artış, söz konusu mesleklerde görev yapan memurların emeklilik ikramiyesini de yükseltecek.1 yıllık ikramiye tutarı öğretmen, polis ve din görevlilerinde bin 483 lira 28 kuruş, hemşirelerde de bin 671 lira 64 kuruş artarak 8 bin 204 lira 52 kuruşa çıkacak.Emekli ikramiyesindeki toplam artış, 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlilerinde 37 bin 82, 30 yıl hizmeti bulunanlarda 44 bin 498, 35 yıl hizmeti bulunanlarda ise 51 bin 915 lirayı bulacak.