21 sene boyunca eşinin cesediyle yaşayan adam en sonunda vazgeçti

Tayland'da 'sonsuz sevgi' timsali olarak görülen ve pek çok kişiyi şaşkına çeviren bir olayda yaşlı bir yurttaş, 20 yıldan uzun süre ölü eşinin kalıntılarıyla yaşadıktan sonra eşini yaktırdı.72 yaşındaki Charn Janwatchakal, onu yakmak için Phet Kasem Bangkok Vakfı'ndan yardım alarak 21 yıl önce hayatını kaybeden eşine 30 Nisan'da veda etti.Facebook'ta paylaşılan yakma görüntülerinde yas tutan adamın başkent Bangkok'un Bang Khen mahallesindeki evinden eşinin tabutunu çıkaran vakıf personeline yardım ettiği görülüyor.Görüntülerde acılı adamın eşine 'Hanımefendi, kısa bir iş için gidiyorsun ve eve geri döneceksin. Uzun sürmeyecek, söz veriyorum' dediği duyuluyor.The Straits Times'da yer alan bir habere göre Janwatchakal eşinin cesedini uyuduğu küçük bir odada yanında tutuyor ve hala hayattaymış gibi davranarak onunla konuşuyordu.Gündüz saatlerini evcil kedileri ve köpekleriyle birlikte evinin yanındaki küçük bir alanda dinlenerek geçiriyordu.Eşinin ölümünü yetkililere bildirmiş olduğu için adam hakkında hiçbir yasal işlem yapılmadı.Son iki ayda adama yiyecek ve içecek götürmek ve bir motosiklet kazasını atlatmasında yardımcı olmak için ziyaret eden bir vakıf yöneticisi, evdeki tabutu fark etmediği için gelişmelerden haberdar değildi.Janwatchakal, kendisi hayatını kaybettiğinde ölü eşi için uygun bir merasim düzenlenmemesinden korktuğundan, yakma töreninde yardım etmeleri için vakıfla iletişim kurdu.Pazartesi günü yaşlı adamı ziyaret edip onunla görüşen avukat Nitithorn Kaewto, onun iyi eğitimli ve birden fazla diplomaya sahip olduğunu öğrendi.Haberde elektriklerin kesik olduğu evin kötü durumda olduğu söyleniyor.Janwatchakal, avukata eşi ve iki oğluyla birlikte yaşadığını fakat eşinin vefatının ardından cesedi saklaması üzerine oğullarının bu kararı onaylamayıp taşınmaya karar verdiğini söyledi.Yaşlı adam, Tayland Kraliyet Ordusu'nda sıhhiyeci olmadan önce Chulalongkorn Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olduğunu ve eşinin de halk sağlığı bakanlığında çalıştığını söyledi.