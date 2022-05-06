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Zeynep Koyun’u katletmişti! Dededen korkunç sözler: Zevk için...

Zeynep Koyun, eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde katledildi. Cani adam tutuklanarak cezaevine gönderildi. Talihsiz kadının dedesi ise korkunç vahşetle ilgili şunları söyledi…

Ekleme: 6.05.2022 - 12:41 Güncelleme: 6.05.2022 - 12:49 / Editör: Ozge Selin
Zeynep Koyun’u katletmişti! Dededen korkunç sözler: Zevk için...
Kan donduran olay 2 Mayıs'ta Aksaray'da meydana geldi... Bilal Gıvanç, bayram nedeniyle 7 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki oğlunu görmek için 2 yıl önce boşandığı Zeynep Koyun'un yaşadığı dedesi Cavit Koyun'un evine gitti.

Zeynep Koyun’u katletmişti! Dededen korkunç sözler: Zevk için...

İddiaya göre Gıvanç, çocuklarını alıp, babası Z.G.'nin evine götürdü. Burada 1 yıl önce evlendiği yeni eşi istemeyince, çocuklarını geri götürdü. Bir süre sonra Gıvanç, yeniden çocuklarını almaya gittiğinde ise Zeynep Koyun'un, 'Bu çocuk oyuncağı mı?' tepkisi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmada Gıvanç, Koyun'a bıçakla saldırdı.

Zeynep Koyun’u katletmişti! Dededen korkunç sözler: Zevk için...

Göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Koyun, kaldırıldığı Güzelyurt Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Koyun'un cenazesi, ilçe mezarlığına defnedildi. Olaydan sonra kaçıp bir süre sonra da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Bilal Gıvanç, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Gıvanç'ın ilk ifadesinde, ''Çocuklar yüzünden tartışma çıktı. O yüzden bıçakladım. Pişmanım'' dediği belirtildi.

Zeynep Koyun’u katletmişti! Dededen korkunç sözler: Zevk için...

Yukarı Mahalle Kayabaşı Sokak'taki müstakil evinde taziyeleri kabul eden Cavit Koyun, Bilal Gıvanç'ın torununu zevk için öldürdüğünü öne sürerek şunları söyledi:

Zeynep Koyun’u katletmişti! Dededen korkunç sözler: Zevk için...

''Torunum Zeynep, 2 çocuğuyla birlikte yaklaşık 8 aydır benim yanımda kalıyordu. Anlaşmalı olarak boşanmışlardı. Bu dönemde hiçbir olay ve sıkıntı yaşamadık. Bayram günü böyle bir olay oldu. Bana göre bu bir zevk ölümü. Çocuğu kasten öldürdü. Avlunun içerisinde torunların ve gelinlerin gözü önünde öldürdü. Onların yanından çağırıyor, 'Gel sana bir şey söyleyeceğim' diyor.

Zeynep Koyun’u katletmişti! Dededen korkunç sözler: Zevk için...

Tepesine çöküyor. Tabi erkekle kadının gücü bir olur mu? Zeynep'in gücü yetmiyor. Bayramımızı zehretti. Ben içeride kavgayı duydum ama 92 yaşında olduğum için torunuma yetişemedim. Ben evin avlusunu çıkana kadar bu torunumu bıçaklamış. Eski damat zevk için, muradını almak için, takdirname almak için geldi. En ağır cezayı almasını istiyoruz.'

Cavit Koyun, Bilal Gıvanç'ın birkaç gündür evlerinin önünde gezdiğini öğrendiklerini ve bu nedenle torununu öldürmeyi daha önceden planladığını düşündüklerini söyledi.

Zeynep Koyun’u katletmişti! Dededen korkunç sözler: Zevk için...

Gıvanç'ın yanında bıçak taşımasının da bunu ispat ettiğini ifade eden Koyun, ''Ben torunumu kanlar içinde görünce dayanamadım. Zeynep'in yaşamını yitirdiğini orada anladım. Göğsünden acımadan 3 yerinden bıçaklamış. Çocukları önce eski damat götürmüş. 10 dakika sonra tekrar gelmiş, çocukları götürmek istemiş. Bizim evin etrafında birkaç gündür de geziyormuş. Torunumu öldürmeye daha önce karar verdiğini düşünüyoruz. Yanında bıçak taşıyormuş. Evin etrafında yakalayıp bıçakla niyeti varmış diye düşünüyoruz' diye konuştu.
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