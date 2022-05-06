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Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakanlığı önünde provokasyon!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün kendisi hakkında yaptığı açıklama üzerine bugün İçişleri Bakanlığı önüne giden Ümit Özdağ, provokasyonlarına buradan da devam etti.

Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakanlığı önünde provokasyon!
Ekleme: 6.05.2022 - 11:44 Güncelleme: 6.05.2022 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakanlığı önünde provokasyon!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün TGRT Haber'de katıldığı yayında son dönemde mülteciler üzerinden provokasyon yapan ve halkı kışkıştırmaya çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a sert şekilde eleştirdi.

"Adam yerine koymuyorum"
Özdağ'ı 'operasyon çocuğu' olarak niteleyen Soylu, "Kabul etmiyorum. Kabul etmem. Bunu söylerseniz toplantıyı terk ederim. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Esfeli safilindir. Bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor." dedi.

Bakanlığa yürüdü
Soylu'nun sözleri üzerine Özdağ da bir açıklama yaparak bugünü işaret edip İçişleri Bakanlığı'nın önüne geleceğini söyledi.

Özdağ, partililerle birlikte bugün Meclis'ten Bakanlık binasına yürüdü.

Polis durdurdu, basın açıklaması yaptı
Bakanlığa 100 metre mesafe kalana kadar ilerleyen Özdağ burada basın açıklaması yaptı.

Özdağ, basın açıklamasında provokasyonlarını sürdürdü.
Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakanlığı önünde provokasyon!
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