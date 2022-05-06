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Türk droneları için dünya sıraya girdi! İki ülke daha SİHA'lara talip!

Türkiye'nin yerli ve milli gururu SİHA'lar adından söz ettirmeye devam ediyor. Gerek Libya'da gerek Suriye'de gerekse Doğu Akdeniz'de başarılı işlere imza atan SİHA'ları ordularına katmak için ülkeler resmen sıraya girdi. Türkiye'nin milli imkanlarla ürettiği Bayraktar TB2'ye iki yeni talip daha çıktı. Milli SİHA'nın Orta Doğu, Afrika, Kafkasya ve Avrupa'nın ardından Latin Amerika'da da boy gösterebilir.

Türk droneları için dünya sıraya girdi! İki ülke daha SİHA'lara talip!
Ekleme: 6.05.2022 - 09:35 Güncelleme: 6.05.2022 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Türk droneları için dünya sıraya girdi! İki ülke daha SİHA'lara talip!
Libya'da, Karabağ'da, Ukrayna'da ve TSK'nın Suriye ve Kuzey Irak'ta yürüttüğü operasyonlarda denge değiştirici unsur olarak sahneye çıkan

Bayraktar TB2 SİHA, Latin Amerika ülkelerinden Uruguay ve Ekvador'un da takibine girdi.

ÇAVUŞOĞLU: SİHA'LARIMIZA İLGİ GÖSTERİYORLAR
6 ülkeyi kapsayan Latin Amerika turunu geçtiğimiz günlerde tamamlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ülkelerinin Türk İHA ve SİHA'ları ile yakından ilgilendiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Savunma sanayimizle ilgililer. SİHA'lar yakından takip ediliyor, bir
oyun değiştirici olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.

TB2 İHRAÇ BAŞARISI GÖSTERİYOR
Baykar tarafından geliştirilen milli SİHA Bayraktar TB2, Libya, Katar, Etiyopya, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Yerli sisteme; Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk, Slovakya, Letonya, Fas, Malezya, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Pakistan ve Irak da yoğun bir ilgi gösterirken, Bayraktar TB2 SİHA bu yıl içinde Polonya'ya ihraç edilecek.

LETONYA DA SİHA'LARI İSTİYOR
Letonya'nın Savunma Bakanı Artis Pabriks, katıldığı Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) konuştu.

Türkiye ile Bayraktar TB2'lerin tedariğiyle ilgili görüşmelerin halen daha devam ettiğini kaydeden Pabriks, "Henüz anlaşmayı (Bayraktar TB2 için) imzalamış değiliz. Bu ilgisiz olduğumuz manasına gelmiyor zira Türkiye'nin ürettiği pek çok endüstriyel ürünle ilgileniyoruz. Elbette bütçemizi de dikkate almamız gerekiyor. Bayraktar TB2'leri kendi semalarımızda test etmek istiyoruz. Şu anda Savunma Bakanlığı ile bunu konuşuyoruz. Yani hayır, almayacağız demiyorum ama gidip de yarın bu sistemi alıyoruz diyemem. İlgiliyiz ve bu sistemleri test etmek istiyoruz" dedi

Artis Pabriks, BAYKAR'ın tesislerini ziyaret ederek Haluk Bayraktar ile görüşmüştü.

Türkiye'nin, Avrupa'nın gelecekteki savunma ve güvenlik politikasının parçalarından birisi olacak olan Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması (PESCO) kapsamındaki projelere katılmak için yaptığı başvuruya ise, "Türkiye'nin PESCO projelerine dahil olmasını destekleriz. Bize göre kapı tüm NATO partnerlerine açık olmalı.

AB söz konusu olduğunda Letonya Türkiye'yi pek çok durumda destekliyor. AB'deki lobiniz biziz. Bu kesinlikle bizim çıkarımıza olan bir durum" diye cevap verdi.

"SavunmaSanayiST"nin sorularını yanıtlayan Pabriks, "Gelecekte Türkiye'den ne bekledikleri" sorusuna ise, "Türkiye'ye gelince ise NATO içerisinde öncelikle kendilerinden siyasi destek bekliyoruz. Zira bahsettiğin üzere bazen NATO ve AB içerisindeki tartışmalarda ayrı düşebiliyoruz. Kendimizi bu tartışmalarla tutsak etmemeliyiz.

İlkbaharda Savunma Bakanı Akar'ın Letonya'yı ziyaret etmesini bekliyoruz ve kendisi görmekten son derece memnun oluruz. Türkiye birkaç aylığına

Letonya'ya Bayraktar TB2'ler konuşlandırırsa çok çok memnun oluruz.

Üç veya altı aylığına hava üslerimizde konuşlandırırlarsa bunları hem test eder hem de gözlem görevlerinde kullanırız. Bu çok hoş bir destek olur" ifadeleriyle yanıtladı.



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