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Sosyal medya şirketlerinin Müslümanlara yönelik ikiyüzlülüğü! Resmen 3 maymunu oynamışlar

ABD'de yapılan bir araştırma, tüm dünyada kullanılan sosyal medya şirketlerinin Müslümanlara yönelik ikiyüzlülüğünü açıkça ortaya koydu. Ortaya konulan raporda Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ve YouTube dahil olmak üzere pek çok platformun Müslüman karşıtı nefret ile İslamofobik paylaşımların yüzde 89'u için harekete geçmediği söylendi. Ayrıca, sosyal medya platformlarının İslam karşıtı içeriklerden ve etkileşimlerinden para kazandığı, bu sebeple nefretin yayılmasına göz yumdukları iddia edildi.

Ekleme: 6.05.2022 - 11:08 Güncelleme: 6.05.2022 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya şirketlerinin Müslümanlara yönelik ikiyüzlülüğü! Resmen 3 maymunu oynamışlar
Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH) tarafından hazırlanan raporda, Meta, Twitter ve Google şirketlerinin 2019'da terör ve şiddet içeren paylaşımları kaldırma çağrısını desteklediği yönünde yaptığı ortak bildiriye atıfta bulunularak, 'Basın açıklamalarının boş vaatlerden başka bir şey olmadığı bir kez daha kanıtlandı.' ifadesine yer verildi.

YÜZDE 89'UNU DUYMAZDAN GELMİŞLER

Başkent Washington'da ofisi bulunan CCDH'nin internet sayfasında yer alan açıklamada, 'Bu rapor, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ve YouTube dahil olmak üzere sosyal medya şirketlerinin kendilerine bildirilen Müslüman karşıtı nefret ve İslamofobik paylaşımların yüzde 89'unda harekete geçmediğini ortaya koyuyor.' değerlendirmesinde bulunuldu.

25 MİLYON KEZ GÖRÜNTÜLENMİŞ

Raporu hazırlayan araştırmacılar, söz konusu platformların kendi raporlama araçlarını kullanarak, Müslümanları 'ırkçı karikatürler, komplolar ve asılsız iddialarla hedef alan rahatsız edici, bağnaz ve insanlıktan çıkarıcı içerik barındıran' 530 gönderiyi ve bu gönderilerin en az 25 milyon kez görüntülendiğini tespit etti.

İZİN VERİLEN ETİKETLER

Konuyla ilgili, 'Kötüye kullanım amaçlı içeriğin çoğu kolayca tanımlanabilirdi ve yine de kayıtsız kalındı. Instagram, TikTok ve Twitter, kullanıcıların #deathtoislam (İslam'a ölüm), #islamiscancer (İslam kanserdir) gibi hashtag'leri kullanmasına izin verdi. Hashtag'leri kullanarak yayılan içerik, en az 1,3 milyon görüntülenme aldı.' bilgisi paylaşıldı.

GÖZ YUMDUKLARI İDDİA EDİLDİ

Raporun devamında, İslamofobik içeriklerin paylaşılmasına izin vermenin sosyal bölünmeleri teşvik edeceği, istismarcı davranışları normalleştireceği ve çevrim dışı saldırıları teşvik edeceği uyarısında bulunuldu. Ayrıca, sosyal medya platformlarının İslam karşıtı içeriklerden ve etkileşimlerinden para kazandığı, bu sebeple nefretin yayılmasına göz yumdukları iddia edildi.
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