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Sahte ürünler zehir saçıyor! Tarlada kaçak var!

Vatandaşın sofrasına göz diken sahtekârlar, piyasaya sahte gübre ve tarım ilaçları sürdü. Fiyatı ucuz olduğu için çiftçilerin tercih ettiği sahte ürünler adeta zehir saçıyor. Uzmanlar, “Bu ilaçların kullanımı ciddi sağlık sorunlarına neden olur” dedi

Ekleme: 6.05.2022 - 10:17 Güncelleme: 6.05.2022 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Sahte ürünler zehir saçıyor! Tarlada kaçak var!
Tarım sektöründe yaşanan fiyat dalgalanmalarını fırsat bilen sahtekârların hedefi bu kez çiftçiler oldu. Gözü dönmüş sahtekârların çiftçileri hedef alarak piyasaya sahte gübre ve tarım ilaçları sürmeleri oldukça tehlikeli bir süreç başlattı. Denetimsiz kaçak tarım ilaçlarının hem insan sağlığına hem de toprağa büyük zarar verdiği belirtiliyor.

Uzmanlar, 'İlaçlar başta Çin olmak üzere farklı ülkelerden geliyor. Bu ürünleri internet üzerinden normalin yarı fiyatına hatta daha ucuza almak mümkün. İçinde ne var ne yok belli değil! Hatta kullanıldığı yerdeki tüm organizmaları öldürenler bile var. Bu çok büyük bir tehlike yaratıyor' dedi.

Türkiye'de sahte ve kaçak zirai ilaç piyasasının büyüklüğünün 200 milyon TL'ye kadar çıktığı belirtiliyor. Öte yandan Suriye, Irak ya da İran'dan kaçak yolla gelen ilaçlar ise dozaj ve formülasyonu farklı olduğu için ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Sert içerikleri ürüne zarar verirken, kimi zaman da yakıyor.

Uzmanlar, 'Sahtekârların yöntemleri 'Bu kadar da olmaz' dedirtiyor. Orijinal ilaç şişelerine bir miktar gerçek ürün koyuyorlar, üstünü de sahte ürünle tamamlayıp piyasaya sürüyorlar. Ürünlerin sahte olup olmadığı ise ancak tahlilde anlaşılıyor' diye konuştu.

EKİPLER GÖZ AÇTIRMIYOR
Öte yandan emniyet birimlerinin kaçak tarım ilaçları ile mücadelesi sürüyor. Son 6 ayda Kayseri, İzmir, Ankara ve Urfa'da polis ekiplerince 18 bin 602 litre sahte zirai ilaç ele geçirdi. Ege Bölgesi'nde yoğun denetimler başlatan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli markaların taklitleri yapılarak sahte tarım ilacı üretildiği bilgisine ulaştı.

Operasyonda piyasaya sürülmek üzere paketlenmiş 5 bin 559 litre ot ve böcek ilacı, 5 bin litre zirai tarım ilacı artığı, 200 bin sahte marka etiketi, 200 bin boş plastik şişe, 200 bin plastik şişe kapağı, 1 adet şişe dolum makinesi ile 2 adet 5 tonluk metal sıvı tankı ele geçirildi.

RUHSATLI ÜRÜN ALIN
Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, merkez ve ilçelerde kaçak, ruhsatsız, merdiven altı ve sahte zirai ilaçların satıldığını söyledi. Bu ürünlerin bağ ve bahçede kullanılmaması konusunda uyarıda bulunan Hüseyin Günbat, çiftçilerin sadece zirai ilaç satmaya yetkili bitki koruma ürünü satan bayilerden ilaç satın almalarını tavsiye etti.

Söz konusu bayilerden ilaç alırken bile fatura talep etmelerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Günbat, çiftçilerin uyarıyı dikkate almadıkları takdirde sahte ve ruhsatsız ilaçların tarımsal üretime zarar vereceğini, üreticilerin maddi kaybına sebebiyet vereceğini dile getirdi.

Günbat, şunları kaydetti: 'Çiftçilerimizi özellikle uyarıyorum, piyasada İran ve Asya ülkelerinden getirilen ve kalitesi çok düşük, tarihi geçmiş birçok ilaç var. Bu ilaçlar ürünlere kesinlikle faydadan çok zarar verir.

Öyle ki bu ilaçlar zaman zaman kaldırımlarda satılıyor. Çiftçilerimiz bunlara kesinlikle itibar etmesinler, alışverişlerini mutlaka ruhsatlı tarım ilacı satan yerlerden alsınlar. Bunu yapmayanlar ileride bedelini çok ağır öder.'
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