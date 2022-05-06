Rus generallerin suikastı iddiası olay yaratmıştı! Pentagon’dan flaş açıklama geldi!

Rusya Ukrayna savaşında, Ukrayna ordusunun en büyük destekçisi olarak bilinen ABD ile ilgili gündeme gelen bir iddia büyük yankı uyandırmıştı. ABD'li gazete New York Times, ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberinde Ukrayna'ya sağlanan istihbarat desteğinin arka planını açıklamıştı.Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya olan desteğini sık sık dile getiren ve silah yardımında bulunan ABD'nin, Rus generallerin suikastında da parmağı olduğu iddiası, dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.Saldırılarda 12 Rus generalin, Ukrayna kuvvetlerince öldürüldüğü gündeme gelirken bunun arkasında ABD'nin Ukrayna'ya Rus birliklerinin beklenen hareketleri, lokasyonları ve Rusya'nın mobil askeri merkezlerine ilişkin diğer detaylar konusunda bilgi sağladığı olduğu söylenmişti.NYT, ABD'nin Ukrayna kuvvetlerine verdiği gerçek zamanlı istihbaratların, Rus ordusunun sıklıkla değişen mobil karargâhının lokasyonunu ve Rusya'nın 'gizli savaş planından' alınan asker hareketlerini içerdiğini belirtirken, suikastların bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştiğini aktarmıştı.ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, haberin yayımlanmasından sonra istihbaratı, Ukrayna'yla Rus generallerin öldürülmesi niyetiyle paylaşmadıklarını belirtmişti.Son olarak Pentagon da konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, yaptığı açıklamada Ukrayna'ya olan istihbarat yardımını kabul etti. Kirby ABD'nin Ukrayna ordusuna, ülkelerini savunmak için yardım ettiği belirtse de Rus generallerin lokasyon bilgilerinin paylaşıldığı iddialarını reddetti.Kirby yaptığı açıklamada, 'ABD Ukrayna ordusuna, ülkelerini savunmaları için askeri istihbarat sağlıyor. Ancak yaptığımız istihbarat paylaşımlarında sahadaki Rus generallerin lokasyon bilgisi yer almadığı gibi Ukrayna ordusunun hedef alması gerektiği noktalarla ilgili de herhangi bir bilgi yer almıyor' ifadelerini kullandı.