Öztrak'tan Kaftancıoğlu'na 'Sen sus' mesajı: Partimizin görüşlerini biz açıklarız

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyada katıldığı bir sohbet yayınında, mültecilerle ilgili 'Tamamını gönderemeyiz, kalanlar entegre edilecek' diye konuşmuştu.'Suriyelileri göndereceğiz' diyen Kılıçdaroğlu'na Kaftancıoğlu'ndan yanıt: Bunun bir gerçekliği yokKaftancıoğlu'nun sözlerine, İzmir'in Çeşme ilçesinde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak yanıt verdi.CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partilerinin 'mültecileri geri gönderme' vaadiyle çelişen açıklamalar yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na göndermede bulundu. Mültecileri 'geri yollama' konusundaki görüşlerinin değişmediğini söyleyen Öztrak, 'Partimizin görüşlerini Genel Başkanımız, Parti Sözcüsü ve Grup Başkanvekilleri açıklar.' dedi.Partilerinin mültecileri geri yollama konusunda başlangıcından beri tavrının net olduğunu söyleyen Öztrak, 'Partimizin görüşlerini Genel Başkanımız, Parti Sözcüsü ve Grup Başkanvekilleri açıklar. Suriyelileri geri gönderme konusunda başlangıçtan beri tavrımız nettir. En geç iki yıl içerisinde ülkelerine gönderilmeleri, aziz milletimize taahhüdümüzdür' dedi.