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Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu ‘tadilat’!

Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 34.46 oldu. Sektör temsilcileri ‘Zorlama artışı kabul etmeyin’ derken, ev sahipleri tadilatı bahanesiyle kiracısını çıkarmaya çalışıyor. Kira artışına ilişkin üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirleniyor.

Ekleme: 6.05.2022 - 12:01 Güncelleme: 6.05.2022 - 12:05 / Editör: Ozge Selin
Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu ‘tadilat’!
8 Milyon kiracıyı ilgilendiren mayıs ayı kira artış oranı yüzde 34.46 olarak gerçekleşti. Bu artışa göre 2 bin lira kira ödeyen vatandaşın kirası 689 TL farkla birlikte 2 bin 689 lira oldu.

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, ev sahiplerinin zorlama kira artışlarına karşı vatandaşları uyararak, 'Kira sözleşmeleriniz birinci yılını doldurmuş ve beşinci yılını doldurmamışsa sadece yüzde 34.46 artış yapacaksınız. Bunun üstündeki zorlama artış oranını kabul etmeyiniz' diye konuştu.

EN YÜKSEK ZAM % 34.46
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla mayıs ayı kira artış oranı netleşti. TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı mayıs ayı için yüzde 34.46 oldu. Kira artışına ilişkin üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirleniyor.

Açıklanan tutar ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor. Mayıs ayı kira artış oranına göre konut kirası 4 bin lira olan biri 1.387 artışla 5.378 lira ödeyecek.

Örneğin 2 bin lira ödeyen de da 689 lira artışla 2.689 lira ödemeye başlayacak. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, başta İstanbul, Ankara, İzmir, tatil beldeleri olmak üzere kirada fahiş fiyat artışlarına karşı vatandaşları uyardı.

KABUL ETMEYİN
Kiraz, yaptığı değerlendirmede, 'TÜFE yüzde 69.97 ve kira artışına esas oran olan 12 aylık değişim oranı yüzde 34.46 oldu. Bunun üzerindeki zorlama artış oranları kabul edilmemeli.

Borçlar Kanunu'na göre oran budur. Sözleşmedeki hüküm, mal sahibinin bunun üzerinde yaptığı talep geçersizdir' dedi. Kira sözleşmesi beş yılı dolanların durumunu değerlendiren Kiraz, 'Beş yıl dolduğu için ev sahibi rayiç bedel arttı diyerek ekstra artışa girebilir.

Bunun için de kira bedeli tespiti için mahkemeye başvurabilir. Davalar yaklaşık 2.5 yıl sürüyor. Hâkimler artış oranını hakkaniyet oranında yapıyor. Anlaşmazlık yaşanmaması için tarafların uzlaşması daha doğru olur' değerlendirmesini yaptı.

PROJE SUNMAK ZORUNLU
İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde yaşanan kira artışlarından dolayı tadilat bahanesiyle kiracılarını evden çıkarma girişimlerini de değerlendiren Kiraz bu konuda yasal haklara dikkat çekti.

Kiraz, 'Esaslı bir tadilat, yıkma olmadıkça kiracının tahliyesi mümkün değil. Bunun için de ev sahibinin belediye onaylı proje sunması gerekiyor. Tadilat yapıyorum diyerek kiracıyı çıkaramaz.

Mahkemede ispatlaması gerekiyor. Tadilat gerekçesiyle kiracısını çıkararak başkasına vermediğini de mahkemeye ispatlaması gerekiyor' dedi.

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