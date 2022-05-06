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Kabine'den Bakan Soylu'ya art arda destek ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, provokasyonların hedefi olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek ziyaretinde bulundu.

Kabine'den Bakan Soylu'ya art arda destek ziyaretleri
Ekleme: 6.05.2022 - 22:50 Güncelleme: 6.05.2022 - 22:55 / Editör: Ozge Selin
Kabine'den Bakan Soylu'ya art arda destek ziyaretleri
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Soylu'yu ziyaretinde çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaşarak, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için başarılı çalışmalar gerçekleştiren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ziyaretle ilgili Twitter'dan, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tecrübesi ve azmiyle ülkemizin yarınlara güvenli yolculuğunda pay sahiplerinden olan değerli kabine arkadaşıma çalışmalarında başarılar dilerim" paylaşımında bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, "İçişleri Bakanımız değerli kardeşim Süleyman Soylu’yu ziyaret ettim. Ev sahipliği ve misafirperverliği için değerli bakanıma teşekkür ediyorum." diyerek ziyarete ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, ziyaretini şu sözlerle paylaştı:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizi yasa boğan her afette gece gündüz birlikte çalıştığımız, her acıda milletimize birlikte omuz verdiğimiz; vatanımızın huzuru için terör ve ihanet odaklarıyla mücadele eden İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'yu ziyaret ettik."
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