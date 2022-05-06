İstanbul'da kan donduran vahşet! Asiye Atalay'ın gelinliği tabutuna nasip oldu! Katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay saplantılı aşığı Ümit K. tarafından sokak ortasında başından silahla vurularak katledildi. Olay yerinden kaçan cani Ümit K. Arnavutköy'de bir arkadaşının evinde yakalanırken kan donduran ilk ifadesi ortaya çıktı. Kıskançlık bahanesine sığınan cani Ümit K., "Beni aldattığını düşünüyordum, olay günü konuşmak istedim. Aldattığını kabul etmedi. Olay gerçekleşti, oradan kaçtım" dediği ifade edildi. Öte yandan Asiye Atalay için düzenlenen cenaze namazı gözyaşları arasında feryat eden anne Rahşan Atalay, "Canım kızım 19 yaşında melek oldu" diyerek yürekleri yaktı.

Olay, dün Esenler Oruç Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, saplantılı bir kişi bir süredir rahatsız ettiği Asiye Atalay'ın (19) önünü kesti. Şahıs, yaşanan tartışma sonrası kaçmaya çalışan genç kızı silahla başından vurdu.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Öte yandan, sosyal medya paylaşımları ortaya çıkan Asiye Atalay'ın 'Belki başka hayatta' paylaşımı ise dikkat çekti.



ÖLDÜREN SİLAHI ÇANTASINDA TAŞIDI



Esenler Şehit Ali Karahan Caddesi'nde Asiye Nur Atalay'ın öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda Atalay'ı 25 yaşındaki Ümit K.'nın öldürdüğü belirlendi.



"ELİNDEKİ SİLAHI ASİYE'NİN ÇANTASINA KOYDU"



Asiye Nur Atalay'ın yanında bulunan arkadaşı E.Y.'nin ifadesine başvuruldu. E.Y.'nin ifadesinde, "Asiye ile yolda yürüyorduk. Bu sırada Ümit K. geldi. Elinde silah vardı. Asiye ile konuşmak istedi. Onlar yolda yürümeye başladı. Bu sırada Ümit K. elindeki silahı Asiye'nin çantasına koydu.



"DOSYASI KABARIK ÇIKTI"



Ben ayrıldım eve gittim. Daha sonra olayı duydum. Olay esnasında orada değildim" dediği öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şüphelinin hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 kaydı olduğu öğrenildi.



ARKADAŞININ EVİNDE KISKIVRAK YAKALANDI



Kısa süre sonra kaçan şüphelini kaldığı adresi tespit eden polis ekipleri şüphelinin Arnavutköy'de bir arkadaşının evine operasyon yaptı. Şüpheli Ümit K. gözaltına alınırken olayda kullandığı silah da ele geçirildi.



KATİLİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ümit K. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Şüpheli kendisini yakalayan polislere olayın kıskançlık yüzünden çıkan bir tartışma sonucu yaşandığını söylediği öne sürüldü.



YİNE AYNI BAHANEYE SIĞINDI: BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNÜYORDUM



Şüpheli Ümit K'nın ; "Beni aldattığını düşünüyordum, olay günü konuşmak istedim. Aldattığını kabul etmedi, tartışma çıktı çok öfkelendim. Olay gerçekleşti, oradan kaçtım" dediği öne sürüldü.



GELİNLİĞİ TABUTUNA NASİP OLDU



Atalay'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından bugün Cabir Bin Abdullah Camii'ne getirildi.



GELİNLİĞİNİN DUVAĞI TABUTUNA ASILDI



Yakın zamanda evlilik hazırlığı yapan genç kadının henüz giymediği gelinliğinin duvağı tabutuna sarıldı. İkindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.



ACILI ANNEDEN YÜREK YAKAN FERYAT: CANIM KIZIM 19 YAŞINDA MELEK OLDU



Gözyaşları içerisinde feryat eden anne Rahşan Atalay "Canım kızım 19 yaşında melek oldu. Kızımla en son dün konuştuk. Bana tost yapmıştı, beraber yedik. Sonra bayramlaşmaya gitti, eve dönerken olay gerçekleşmiş. Katili 5 seneden beri, tam ortaokuldan beri takıntılıydı kızıma.



"KIZIMIN BAŞKASIYLA EVLENECEĞİNİ ÖĞRENİNCE ONU ÖLDÜRDÜ"



Bir sürü suç kaydı vardı. İçeri girdi, 2 sene yattı psikolojisi bozuk diye salındı. Kızım yakında evlenecekti, gelinliği hazırdı. Kızımın başkasıyla evleneceğini öğrenince onu öldürdü. Kızımın gelinliği hazırdı. Onu Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.



"SENİ BERGEN GİBİ YAPARIM"



Aile yakınlarında Neriman Ekşioğlu "19 yaşında kadın bile değil. Çocuk bu çocuk. Yeter, artık yeter. Bu kız benim evladım gibi, benim elimde büyüdü. 16 suç kaydı vardı, Seni Bergen gibi yaparım diye ölümle tehdit ediyordu, neden dışarıda gezebiliyordu bu çocuk?" ifadelerini kullandı.



AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Esenler'de vahşice katledilen Asiye Atalay'la ilgili paylaşımda bulundu.



Çelik "Kahrolduk… Henüz 19 yaşındaki gencecik kardeşimiz Asiye Atalay'ın sokak ortasında vahşice katledilmesini lanetliyoruz. Allah rahmet eylesin… Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.