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İstanbul Ataşehir'de kadın cinayeti: Yapma yapma diye çığlık attı!

İstanbul Ataşehir'de bugün korkunç bir cinayet işlendi. Eşi tarafından bıçaklanan kadın, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Görgü tanığı, "'Yapma, yapma' sesleri geliyordu. Adam bıçaklamaya devam ediyordu" dedi.

İstanbul Ataşehir'de kadın cinayeti: Yapma yapma diye çığlık attı!
Ekleme: 6.05.2022 - 17:22 Güncelleme: 6.05.2022 - 17:38 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Ataşehir'de kadın cinayeti: Yapma yapma diye çığlık attı!
Ataşehir ilçesi Örnek Mahallesinde bugün öğlen saatlerinde T.K. ile karısı S.K. arasında boşanma davası sürüyordu. İddiaya göre ikili mahallede bir parkta buluştu ikili arasında henüz bilinmeyen bir neden ile tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce öfkelenen koca eşi S.K.'yı defalarca bıçaklayarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri yaralı halde bulunan kadını hemen hastaneye kaldırdı. S.K. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli kocayı gözaltına aldı.

İstanbul Ataşehir'de kadın cinayeti: Yapma yapma diye çığlık attı!

'ELLERİNİ VE BIÇAĞI ÇİMENE SİLDİ'

Görgü tanığı Hakkı Çırçır, 'Parkta kadını bıçaklıyordu. Koştuk engellemeye çalıştık ama engelleyemedik. Kadın yere düştü bir de sırtından vurdu. Ellerini ve bıçağı çimene sildi. Gençler peşinden koştu, yakalandı' dedi.

'YAPMA, YAPMA' SESLERİ GELİYIORDU!

Başka bir görgü tanığı Recebiye Ürküt ise, ' 'Yapma, yapma' sesleri geliyordu. Adam bıçaklamaya devam ediyordu. Ayıran olmadı. Adam kaçtı ama sonra yakaladılar' diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor...

İstanbul Ataşehir'de kadın cinayeti: Yapma yapma diye çığlık attı!

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ!

Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden de açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; 'Bugün saat 14.00 sıralarında Ataşehir İlçemizin Örnek Mahallesi parkında meydana gelen 'aile içi şiddet' olayında; Şüpheli T.K adlı şahsın, eşi S.K'yi çeşitli yerlerinden bıçaklamak suretiyle olay yerinden kaçtığı tespit edilmiştir. Yaralı S.K, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edilmiş ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Güvenlik güçlerimizce başlatılan çalışmalar neticesinde şüpheli T.K ve olayda kullanılan suç aleti ele geçirilmiştir. Kadınlara yönelik her türlü şiddeti nefretle kınıyor, bu elim hadise neticesinde hayatını kaybeden S.K'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz' denildi.
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