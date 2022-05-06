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İletişim Başkanı Altun'dan göçmen açıklaması!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, göçmenlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Sınır ötesinde özgürleştirilen bölgelere bugüne dek 500 bin Suriyeli geri dönmüştür. Güvenli hale getirdiğimiz bölgelere Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşlerini sağlama ve soruna kalıcı çözüm bulma çabalarımızın karşısında duranlar şimdi de Soğuk Savaş dönemi psikolojik harp teknikleriyle provokatörlük yapmaktadır" dedi.

Ekleme: 6.05.2022 - 22:56 Güncelleme: 6.05.2022 - 22:57 / Editör: Ozge Selin
İletişim Başkanı Altun'dan göçmen açıklaması!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından göçmenlerle ilgili açıklama yaptı. Altun, Türkiye'nin gerçekçi ve insani bir göçmen politikası izlediğini bildirdi.

500 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mesajında şunları kaydetti: Türkiye, Suriye krizi başta olmak üzere bölgesinde yaşanan olağanüstü gelişmelere karşı aktif, istikrarlaştırıcı ve düzen kurucu bir rol oynamış, hem kendi güvenliğini teminat altına almış hem de gerçekçi ve insani bir göçmen politikası izlemiştir.

Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz terörü kaynağında kurutma stratejisini hayata geçirmiş, bu doğrultuda birçok başarılı sınır ötesi harekât gerçekleştirmiştir. Bu harekâtlarda şehit olan kahramanlarımızı bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyoruz.

Türkiye, bu harekâtları bir yandan terör örgütleri ve onların hamileriyle mücadele etmek, diğer yandan sınırlarımızın hemen ötesinde barış koridorları oluşturmak için hayata geçirmiştir. Nitekim sınır ötesinde özgürleştirilen bölgelere bugüne dek 500 bin Suriyeli geri dönmüştür.

PSİKOLOJİK HARP TEKNİKLERİYLE PROVOKATÖRLÜK YAPMAKTALAR

Güvenli hale getirdiğimiz bölgelere Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşlerini sağlama ve soruna kalıcı çözüm bulma çabalarımızın karşısında duranlar şimdi de Soğuk Savaş dönemi psikolojik harp teknikleriyle provokatörlük yapmaktadır.

KÜRESEL AKTÖR OLMA YOLUNDA İLERLEYECEĞİZ

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta İçişleri Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız, sınırlarımız içinde ve dışında göç konusunu yakından takip etmekte, gerekli tedbirleri almakta, herhangi bir düzensizliğe asla izin vermemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüktür, güçlüdür. Öncelikle kendi vatandaşlarımızın emniyet ve refahını artırırken, öte yandan bölgesel güç konumumuzu pekiştirecek, küresel aktör olma yolunda güçlü adımlarla ilerleyeceğiz.
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