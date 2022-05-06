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İçişleri'nden 'göçmen' uyarısı: Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız!

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, göçmenlere ilişkin sosyal medyada gelişi güzel telaffuz edilen maksatlı sayılara karşı uyararak "Biz idare olarak Türkiye’de şu kadar göçmen var dediğimizde bunları isim isim sayabiliriz." dedi.

İçişleri'nden 'göçmen' uyarısı: Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız!
Ekleme: 6.05.2022 - 15:53 Güncelleme: 6.05.2022 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
İçişleri'nden 'göçmen' uyarısı: Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız!
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, göçmenlere ilişkin sosyal medyada gelişi güzel telaffuz edilen maksatlı sayılara karşı uyararak 'Biz idare olarak Türkiye'de şu kadar göçmen var dediğimizde bunları isim isim sayabiliriz.' dedi. Çataklı, “Türkiye'de şu an toplam 5 milyon 500 bin 690 yabancı bulunmaktadır ve bunların tamamı sığınmacı değildir.” ifadelerini kullanarak “Suriye iç savaşı sebebiyle ülkemize sığınmış 3 milyon 762 bin 686 geçici koruma altında Suriyeli bulunmaktadır'. şeklinde konuştu.

İçişleri'nden 'göçmen' uyarısı: Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız!

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, 'Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız. Binlerce kişinin çalıştığı, pek çok dijital alt yapının, veri kayıt sistemlerinin olduğu kurumların paylaştığı resmi verilerin yerine, hiçbir bilimsel temeli olmayan, tamamen uydurma, hesabı kitabı olmayan, sosyal medyada gelişi güzel telaffuz edilen maksatlı sayılara itibar etmemiz isteniyor.' açıklamasında bulundu. 

TERÖR BAĞLANTISINA DİKKAT
Çataklı, 'Bu işlerin sahada fiilen nasıl yürüdüğünü bilmeyen insanların, FETÖ ve PKK menşeli sosyal medya hesapların desteğiyle yaptıkları, kirli bir propaganda ve algı oyunundan başka birşey değildir. Bunları özellikle bot hesaplarla gerçekleştiriyorlar. 30-40 tane hesap, bazen tek kişi tarafından yönetiliyor. Bot hesapların örgütsel dağılımına baktığımızda da yüzde 31'inin FETÖ yanlısı, yüzde 12'sinin de PKK/KCK yanlısı olduğunu görüyoruz.' şeklinde konuştu. 
































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