Gülhane Parkı 10 katı ziyaretçi ağırladı! Laleler talan edildi!

Günlük ziyaretçi kapasitesi 15 bin 600 olan Gülhane Parkı, Ramazan Bayramı boyunca kapasitesinin 10 katı kadar ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.Bu yoğun ilgi, Gülhane Parkı'na ekilen 1 milyon 575 bin lalenin büyük bir kısmının zarar görmesine neden oldu.Lalelerle birlikte fotoğraf çektirmek isteyenler, onları ezerek poz verdi. Lalelerin ezilmiş, koparılmış görüntüleri de vatandaşın tepkisine neden oldu.4 yıldır Gülhane Parkı'nda çalışan Peyzaj Mimarı Ayşe Hocaoğlu, ''Fotoğraf çekmek ya da alıp götürmek için bir şekilde zarar verdiler. Şu an bu ezilen laleleri kaldırıyoruz, başka yapabileceğimiz bir şey yok' dedi.Peyzaj Mimarı Ayşe Hocaoğlu , 'Gülhane Parkı içerisine yaklaşık 1 milyon 575 bin soğanlı bitki dikildi. Laleler çıktıktan sonra insanları engellememek için rahatça görebilsinler ve fotoğraf çekilebilsinler diye biz koyduğumuz koruyucu önlemleri kaldırıyoruz